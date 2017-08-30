Surlu çocuklar umudu inşa ediyor: Büyüklerin giremeyeceği 'çocuk oteli'

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yıkım sürüyor. Her gün biraz daha ilerleyen yıkım, Sur halkını tedirgin ediyor. Günlerdir elektrik ve suyun kesik olduğu Sur’da halk da kendi alternatiflerini oluşturuyor. Yasakların ve yıkıntıların arasında büyüyen Surlu çocuklar bu kez büyüklerin girmesinin yasak olduğu ‘çocuk oteli’ inşa ediyorlar. Otel fikrinin mucidi 11 yaşındaki Geylani, “Bütün evleri yıksalar da otelimizi yıkamazlar” diyerek kendilerini de otellerini de koruyacaklarını söylüyor.

Şûjin'den Beritan Canözer'in haberi şöyle:

Her şeyin farkında olan Surlu çocuklar, “Evlerimizden çıkmak istemiyoruz, biz Sur’u seviyoruz” diyor. Yıkılan evlerin taşlarını ve demirlerini toplayan çocuklar, Alipaşa İlkokulu’nun arkasında bulunan bir sokakta “Çocuk oteli” inşa ediyor. Çocuklardan başka kimsenin giremeyeceği otel, çocukların anlatımıyla kendilerini korumak için inşa ediliyor. Oyunların dahi yıkım ve talan üzerinden kurgulandığı Sur’da, çocuklar özsavunmalarını da kendilerince yaptıkları 'otelde' hayata geçiriyor.

Geylani henüz 11 yaşında, Alipaşalı. Hafif kırık bir Türkçeyle konuşuyor. Kendi sokağında çocukların en büyüğü, küçükler ona “abi” diye sesleniyor. Sokaktaki çocukları toplamış etrafına, “Karar aldım, otel yapacağım” demiş. Küçükler de sorgulamadan “Olur yapalım” demişler. Biri yıkıntıların arasından tuğla topluyor, biri camiden (imama belli etmeden tıpkı bir dedektif gibi gizli gizli) su taşıyor, biri alçı, biri de çimento için sokaktaki çukur kapları topluyor.

"Hep çocuklara mı, biraz da büyükler yasak görsün"

Geylani, büyük bir özveri ve sanki yılların inşaat işçisi gibi koluyla terini sile sile tuğlaları yerleştiriyor. Öyle ya, kendini ve arkadaşlarını korumak için büyük bir sorumluluk üstlenmiş. Geylani de bu sorumluluğu layığıyla yerine getirmeye çalışıyor.

“Otel yapacağım buraya, çocuk oteli. Büyüklerin girmesi yasak” diyen Geylani, büyüklerin girmesinin neden yasak olduğunu sorunca, “Ma her şey çocuklara yasak olacak sadece? Biz de büyüklere yasaklıyoruz. Biraz da onlar yasak görsün” diyor.

“Otelin altını yapacağız, sonra bir yerden şemsiye bulup çatısını da şemsiyeyle kapatacağız, suyu ve elektriği kaçak kullanacağız. Bütün evleri yıksalar da otelimizi yıkamazlar. Biz otelimizi de kendimizi de koruyacağız. Herkes gitse de biz Sur’dan gitmeyeceğiz. Biz burada çok mutluyuz, neden gidelim” diyor Geylani.