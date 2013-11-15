Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Diyarbakır'da çekimleri yapılan, içinde Kürtçe sahneler olan ve Başbakanlık tarafından desteklenen "Sevgi Taşı" filmi sinemaseverlerle buluşuyor.

Yönetmenliğini Ahmet Hoşsöyler'in, senaristiğini ise Gökhan Alan'ın yaptığı filmde, Gökhan Mumcu, Zelal Dere, Ece Pirim, Mehmet Ulay, Mekiye Kızılkaya rol alıyor.

Diyarbakır'dan sonra İstanbul'da da galası yapılan filmin konusu şöyle:

"Mehmet, annesinin anlattığı masaldaki gibi kendisi ve etrafındakilerin hayatını değiştireceğine inandığı 'Sevgi Taşı'nı aramaktadır. Masala göre, Sevgi Taşı Hz. Süleyman'a aittir. Bu taşın Hz. Süleyman tarafından surları bir arada tutsun, bütün ayrılıklara, hastalıklara şifa olsun diye, surların arasına saklandığına inanılmıştır. Mehmet de çevresindeki olumsuzlukları düzeltmek için,her gün sur bedenlerinde Sevgi Taşı'nı aramaktadır."

Filmde, Mehmet'in hikayesinin yanı sıra altı çocuklu bir ailenin tek kızı olan Ziraat Mühendisi Dicle ile Eskişehirli doktor Hakan'ın arasında geçen aşk, diğer kardeşlerin sıcak hikayeleri, komşuları Ermeni Mirgiç efendinin kızı Ani ile kültürel farklılıklarından dolayı bir araya gelemeyen Mustafa'nın dramı da işleniyor.

'Sensiz Olmaz'

Fernando Gonzalez Molina'nın yönetmen koltuğuna oturduğu "Sensiz Olmaz" filminin senaryosunu Ramon Salazar kaleme aldı.

Filmde, Mario Casas, Maria Valverde, Clara Lago, Nerea Camacho ve Diego Martin'in rol alıyor.

'Hayatboyu'

Dram türündeki "Hayatboyu" filminin yönetmenliğini ve senaristliğini ise Aslı Özge üstlendi. Filmde, Gizem Akman, Süreyya Güzel, Haktan Pak, Onur Dikmen, Canan Öztürk rol alıyor.

İlk filmi "Köprüdekiler" ile İstanbul, Adana ve Ankara Film Festivalleri'nde en iyi film ödüllerini alan Aslı Özge'nin yeni filmi "Hayatboyu", dünya prömiyerini 63. Berlin Film Festivali'nde yaptı. Film, sorunlarının çözümü ayrılık olabilecekken birbirlerinden kopamamanın duygusal sıkışıklığını yaşayan evli bir çiftin hikayesini anlatıyor.

'Sona Doğru'

Yönetmenliğini ve senaristliğini J. C. Chandor'un yaptığı aksiyon türündeki "Sona Doğru" filmi de macera severleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Hint Okyanusu'nda tek başına gezinti yapan bir adamın yatının bir gemi konteynerine çarpması üzerine yaşadığı hayat mücadelesinin konu edildiği filmde, Robert Redford rol alıyor.

'Su ve Ateş'

Yönetmenliğini ve senaristliğini Özcan Deniz'in üstlendiği "Su ve Ateş" filmi, dram, gerilim ve romantik sahneleriyle izleyiciyi etkileyecek. Özcan Deniz ile Yasemin Allen'in başrolünü paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Kaan Çakır, Pelin Akil ve Barış Yalçın da yer alıyor.

Filmde, Doğu'nun kanunlarından uzağa kaçan bir adam olan Haşmet ve hayatın acı gerçeklerinden bihaber, saf ve duru bir kız olan Yağmur'un İngiltere-Türkiye hattında gelişen imkansız aşkı anlatılıyor.