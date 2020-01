-Suriye'yle ticari ilişkiler askıya alınıyor KAYSERİ (A.A) - 09.12.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Suriye'nin, kilometre başı ve taşınan yük itibariyle vergi uygulamasını devreye koyduğunu, buna karşın Türkiye'nin aynı uygulamayı başlattığını ifade ederek, ''Bizim de serbest ticaret anlaşmasını askıya alma noktasında Ekonomi Bakanlığı'nın hazırladığı kararnameyi imzaya sunduk. Bakanlar Kurulu'na sevk edildi'' dedi. Yazıcı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaretinde gazetecilerin Suriye'nin Nusaybin'deki gümrük kapısını kapatması ile ilgili sorularını yanıtladı. Suriyeli yetkililerin teknik nedenlerden dolayı bazı gümrük kapılarını kapattıklarını bildirdiklerini ifade eden Yazıcı, şunları söyledi: ''Suriye ile bir gerilim yaşıyoruz. Suriye'ye karşı Türkiye'nin duruşu ve insan odaklı politikaları son derece doğru. Ama, Suriye kapılardaki giriş çıkış faaliyetleri çerçevesinde karşı önlem uygulamaya başladı. Aslında biz önlemlerimizi deklare ettikten sonra, serbest ticaret anlaşmasını askıya aldıklarını deklare ettiler. Serbest ticaret anlaşması çerçevesinde giren çıkan ürünler ve transit geçen ürünlerle alakalı olarak gümrükler ya sıfıra iniyor, ya da çok asgariye iniyor. Serbest ticaret anlaşması askıya alındıktan sonra Suriye gümrük vergilerini artırdı, bundan ötürü sisteme yeni fiyatların girileceğinden bahisle kapılardaki faaliyetleri durdurduğunu duyurdu. Faal olan 6 kapının önemli kısmında bu uygulandı. Daha sonra sisteme girdikten sonra faaliyet devam etmeye başladı. Böylece nakliyelere önemli ölçüde yük gelmiş oldu.'' Dünden itibaren Akçakale ve Nusaybin'de faaliyetin tamamen durduğunu, Cilvegözü ve Yayladağ'da şu an için bir sorun yaşanmadığını dile getiren Yazıcı, ''Sorulduğunda, teknik çalışmalar ve onarım çalışmaları yapıldığını söylediler. Gelişmeleri her gün saat başı takip ediyoruz. Elbetteki ticaretimiz önemli, ama bizim insan merkezli duruşumuz her şeyden önemli. Bunu satın alabilecek hiçbir bedel yok'' dedi. Alternatif güzergahlar konusunda çalışmalarının sürdüğünü anlatan Yasıcı, bu konuda ilgili bakanlarla toplantılar yaptıklarını kaydetti. Bakan Yazıcı, Suriye'ye alternatif güzergahlar konusunda şu bilgileri verdi: ''Alternatiflerden birisi Mersin İskenderun'dan Akabe veya Cidde'ye düzenlenecek RORO seferleri. Suriye üzerinden yapacağımız transit ticarete alternatif, özellikle Körfez ülkelerindeki geçişi önemli ölçüde RORO seferleriyle yapacağız. Hemen buna paralel olarak Irak ile olan kapılarımızı daha aktif, daha yoğun hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bunlardan bir tanesi de Habur gümrük kapısında geçişi sağlayan köprünün hemen yanında yeni bir köprü yapımı söz konusu. Önümüzdeki hafta Irak'tan heyet gelecek ve Türkiye'den ilgili kamu kuruluşlarının bürokratları bu konuları konuşacak, buna göre yol haritası belirleyeceğiz. Habur'un hemen batısında Olayköy ve Aktepe gümrük kapılarında çalışmalarımız ayrıca devam ediyor. Habur sınır kapısındaki yoğunluğu almak suretiyle oradaki ticari akışı sağlamamızın bir hedefi de Irak üzerinden Irak ile Ürdün arasındaki gümrük kapısına özellikle Körfez'e sevkıyatı devam edecek olan transit taşımacılığı Ürdün üzerinden Körfez ülkeleri ve civar ülkelere taşımasını sağlamak.'' Suriye'ye karşı Türkiye'nin de karşı önlemler aldığını belirten Yazıcı, 20 yaşından büyük ve standarda uygun olmayan araçların Türkiye'ye girişine izin verilmediğini hatırlattı.