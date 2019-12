-Suriye'yi kötü günler bekliyor KARAMAN (A.A) - 29.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Ümit ediyoruz ki, Suriye yönetimi bir an önce Arap Birliği'nin aldığı karar çerçevesindeki sıkıntıyı görür, bir an önce yapılması gerekeni yapar. Aksi halde çok net ifade etmek istiyorum, Suriye'yi siyasi ve ekonomik anlamda kötü günler bekliyor'' dedi. Çağlayan, Karaman'da katıldığı MM Packaging Superpak A.Ş'nin ambalaj ve kutu fabrikasının açılışında yaptığı konuşmada, Suriye konusunda Arap Birliği'nin aldığı bir yaptırım kararı olduğunu anımsattı. Bu konuda başta Başbakan olmak üzere hükümetin de belli bir tavır izlediğini ifade eden Çağlayan, ''Biz bugün Suriye yönetiminden Suriye halkının demokratik hak ve taleplerine cevap vermesini istedik. Suriyeliler bizim kardeşimiz ve 920 kilometre ortak sınırımız var. Suriye'de bizim ciddi manada vatandaşımız yaşıyor'' diye konuştu. Çağlayan, Arap Birliği'nin aldığı siyasi ve ekonomik yaptırımların Suriye ekonomisini ciddi şekilde zora sokacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Biz de bu konuda bakanlar olarak bir araya geldik. Herkes kendi bakanlığıyla ilgili konuları gözden geçirdi. Suriye bizim için ticaret açısından iyi bir partner. Suriye ticarette önemli yatırım yapmış olduğumuz bir ülke. Suriye'de Türk yatırımcılarının 1 milyar dolardan fazla yaptığı yatırım var. Oradaki halkın katliamının durdurulması önceliklerimiz arasında. Biz ülkelere sadece ekonomik zenginlik ve ticari alışveriş anlamında bakmıyoruz. Bizim bakış açımızda önce insan ve insanlık var. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun... Bizim bakış açımız budur. Bu noktada Suriye Arap Birliği'nin aldığı kararlarla ciddi ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye'de bunların bir kısmına uyacaktır.'' ''Suriye'deki iç kargaşa, bizim ürünlerimizin ihracatının yapılmasını sağlayan transport konusundaki planlarımızı da yeniden gözden geçirmemiz durumunu ortaya çıkardı'' diye konuşan Bakan Çağlayan, şöyle devam etti: ''Suriye güzergahı bizim için tek alternatif değil. Biz o coğrafyaya transit geçişte bir çok alternatife sahibiz. Bunlardan bir tanesi de Irak üzerinden yeni bir hatla veya mevcut hattın modernize edilerek geçilmesi. Diğer taraftan da denizden RORO seferleriyle Mersin'den İskenderiye'ye ve Mısır üzerinden Ortadoğu'ya çok net bir şekilde gitmek. Bu konuda bir çok planımız ve programımız var. Lojistik anlamda hiçbir sıkıntı yok. Ümit ediyoruz ki, Suriye yönetimi bir an önce Arap Birliği'nin aldığı karar çerçevesindeki sıkıntıyı görür, bir an önce yapılması gerekeni yapar. Aksi halde çok net ifade etmek istiyorum, Suriye'yi siyasi ve ekonomik anlamda kötü günler bekliyor.''