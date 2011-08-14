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Dünya

SURİYE'YE YAPTIRIMLARI AĞIRLAŞTIRIYOR OTTAWA (A.A)

14 Ağustos 2011 10:47

-SURİYE'YE YAPTIRIMLARI AĞIRLAŞTIRIYOR OTTAWA (A.A) - 14.08.2011 - Kanada Dışişleri Bakanı John Baird, ülkesinin Suriye'ye karşı daha önce başlatılan yaptırımları ağırlaştırma kararı aldığını açıkladı. Başkent Ottawa'da gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Baird, bu kapsamda Suriye Hükümeti ile ilişkili tüm kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulduğunu söyledi. Buna, Kanada bankaları ile ticari işbirliği olan Suriye Ticaret Bankası'nın da dahil olduğunu kaydeden Kanada Dışişleri Bakanı, ''Esad Rejimi, iktidarda kalabilmek adına, kadın, erkek ve çocuk demeden masum insanları katletmektedir. Kanada, bu terör dalgası sona erinceye kadar, mevcut rejim ve onun destekçilerine karşı her türlü yaptırımları almaya devam edecektir'' diye konuştu. Bakan Baird, Suriye GSM operatörü Syriatel'in de yaptırımlara dahil edildiğini belirterek, ''Suriye Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmak için tasarlanan silah, mühimmat, nükleer ve stratejik ögeler de ihracat yasağı kapsamına alındı'' dedi. John Baird, Libya'da petrol yatırımları olan ve NATO operasyonu sonrası yatırımlarını durdurarak bu ülkeden çekilen Kanadalı Suncor firmasının, Suriye'de devlete ait bir firma ile ortak yürüttüğü petrol ve gaz üretimini durdurup durdurmayacağı konusunda bilgi vermedi.

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