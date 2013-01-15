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Dünya

Suriye'ye Uluslararası Ceza Mahkemesi yolu

Uluslararası kamuoyu, Suriyeli yetkililerin gerçekleştirdikleri insan hakları ihlalleri nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nda yargılanmasını istedi

15 Ocak 2013 13:00

 

Suriye'deki krizle ilgili olarak 50'den fazla ülke, BM Güvenlik Konseyi'nden meseleyi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşımasını istedi. 
Konsey'e 50'den fazla ülke adına İsviçre tarafından gönderilen mektupta, ''Bizler BM Güvenlik Konseyi'nin mutlak surette, Suriye Arap Cumhuriyeti'nde işlenmiş ve işlenmeye devam ettiği görülen suçların hesabının verilmesini temin etmesi ve Suriyeli yetkililere açık bir işaret göndermesi gerektiği görüşündeyiz'' ifadesine yer verildi. 
BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Fransa ve İngiltere'nin desteklediği mektupta, ''Suriye'deki durumun, sivil halka karşı saldırılar ve acımasızlığın neredeyse bir düstur haline gelmesi nedeniyle daha da vahimleştiği'' belirtildi. 
Mektupta, ''BM Güvenlik Konseyi'nin en azından Suriyeli yetkilileri ve diğer tüm tarafları, uluslararası insan haklarına ve süregelen çatışmalarda uluslararası savaş hukukuna tamamen saygı göstermeye ikna edecek açık bir mesaj göndermesi gerektiği'' ifade edildi. 
BM Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta, Konsey'in ''Zamanında güvenilir, dürüst ve bağımsız bir hesap verme süreci başlatılmazsa durumu UCM'ye havale etme niyetinde olduğunu'' duyurması gerektiği bildirildi. 

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