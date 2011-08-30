Suriye'ye seyahat edecekler dikkat!

T24 - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda Suriye karayollarını kullanmak mecburiyetinde olan vatandaşlardan, konvoy oluşturmaları, mutlak bir zorunluluk dışında meskun mahaller dışında duraklamamaları istendi.
Açıklamada şu uyarılar yer aldı:
- Güvenlik koşulları düzelinceye kadar, risk altında olduğumuz bilinciyle hareket edin
- Seyahatlerinizi gündüz yapın
- Mümkün olduğunca konvoy oluşturun
- Mutlak zorunluluk yoksa meskun mahaller dışında durmayın
- Her hal ve karda müteyakkız olunmalı.Olumsuz olaylarla karşılaşan Şam Büyükelçiliği ve Halep Başkonsolosluğu ile ivedilikle irtibata geçsin..."