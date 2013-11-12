Suriye'ye savaşmaya giden Türk gençlerin öyküsü

İngiliz The Guardian gazetesi Suriye'deki çatışmalarda uluslararası gündemin ön sıralarında olmayan bir konuya dikkat çekerek, Türkiye'den Suriye'de savaşmaya giden gençleri ele aldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre gazete, Türkiye'den birçok gencin, el Kaide tarafından Suriye'de cihat saflarına çekildiğini yazdı.

Fatih Yıldız'ın öyküsü

The Guardian’ın haberinde Suriye’ye savaşmaya giden Türk gençlerden biri olan Fatih Yıldız’ın öyküsü aktarıldı.

İki oğlu el Kaide tarafından cihada katılmaya ikna edilen Fatih Yıldız, çocuklarının izini sonunda, Halep yakınlarındaki bir gerilla kampında bulmuş.

Yıldız, Trabzonlu olduğu ileri sürülen, yerel el Kaide komutanından çocuklarını kendisine teslim etmesini istemiş.

Aldığı yanıt ise şu olmuş: "Onlar şehit olmak için burada sen kafir misin ki onların elinden cennete gitme fırsatını almaya çalışıyorsun".

The Guardian Yıldız'ın "elimde silah olsa o herifi orada vururdum" dediğini aktarıyor.

Baba Yıldız, 20'li yaşlarındaki oğullarını ne görebilmiş ne de onlarla konuşabilmiş.

Farklı ülkelerden savaşçılar

Yıldız bu islamcı savaşçılar arasında Türklerin yanısıra, Çeçenler, Cezayirliler, Libyalılar ve Avrupalıların da olduğunu belirtiyor.

Diyarbakırlı Ali Kara da fabrikada çalışmaya gideceğini söyleyerek evden ayrılan oğlunun, önce izini kaybettiğini, aylar sonra da bir arkadaşından oğlunun Suriye'de "şehit" olduğunu öğrendiğini anlatıyor.

Gazete Türkiye'nin Suriye'de faaliyet gösteren radikal İslamcı örgütlere "destek vermesi veya bu faaliyetleri görmezden gelmesinin" giderek daha fazla tepki çektiğini belirtiyor.

The Guardian, Fatih Yıldız'ın şu sözlerini de aktarıyor: "Halep'te konuştuğum bir çok kişi bana Esad'ı bu savaşçılara tercih ettiklerini, bu grupların hayatı onlar için cehenneme çevirdiğini söyledi".