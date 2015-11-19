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Dünya

Suriye'ye olası kara operasyon için başbakan ve savunma bakanı arasında kriz çıktı

Bulgaristan Başbakanı, ülkesinin terör örgütü IŞİD'e karşı herhangi bir olası kara operasyona katılmayacağını söyledi

19 Kasım 2015 19:24

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesinin terör örgütü IŞİD'e karşı herhangi bir olası kara operasyona katılmayacağını söyledi. Savunma Bakanı'ndan ise tam tersi yönde bir açıklama geldi

Milliyet'in haberine göre, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın "savaşmayan  bir ülke olduğunu" kaydetti. Bu nedenle, Fransa'nın talebi üzerine IŞİD'e yönelik kara operasyonu  yapılması halinde, ülkesinin bu tür bir operasyonda "kesinlikle" yer almayacağını  dile getiren Borisov, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun bu konudaki görüşlerini  gözden geçirmesini istedi. Borisov, "Biz bu sorunlara diplomatik yoldan çözüm bulunmasına ısrar  ediyoruz. Uçak ve roket yollarsanız, diğer taraftan barış bekleyemezsiniz"  ifadesini kullandı. 
 

Savunma bakanından zıt açıklama 

 


Bulgaristan Savunma Bakanı Nikolay Nençev ise IŞİD'e karşı askeri  müdahaleye ilişkin, "Fransa Bulgaristan'dan bunu talep ederse, Suriye'de bir kara  harekatına katılmaya tabi ki hazırız" diye konuştu. Fransa'dan henüz böyle talep gelmediğini ama olması durumunda  değerlendirileceğini belirten Nençev, "Olanaklarımızın çerçevesinde cevap  veririz" dedi. 
 
Nençev, Bulgaristan'ın lojistik destek veya bilgi alış-verişi yoluyla  katkı verebileceğini anlatarak, sığınmacı akışı konusunda bilgi  sağlayabileceklerini sözlerine ekledi.

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