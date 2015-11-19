Suriye'ye olası kara operasyon için başbakan ve savunma bakanı arasında kriz çıktı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesinin terör örgütü IŞİD'e karşı herhangi bir olası kara operasyona katılmayacağını söyledi. Savunma Bakanı'ndan ise tam tersi yönde bir açıklama geldi

Milliyet'in haberine göre, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın "savaşmayan bir ülke olduğunu" kaydetti. Bu nedenle, Fransa'nın talebi üzerine IŞİD'e yönelik kara operasyonu yapılması halinde, ülkesinin bu tür bir operasyonda "kesinlikle" yer almayacağını dile getiren Borisov, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun bu konudaki görüşlerini gözden geçirmesini istedi. Borisov, "Biz bu sorunlara diplomatik yoldan çözüm bulunmasına ısrar ediyoruz. Uçak ve roket yollarsanız, diğer taraftan barış bekleyemezsiniz" ifadesini kullandı.



Savunma bakanından zıt açıklama



Bulgaristan Savunma Bakanı Nikolay Nençev ise IŞİD'e karşı askeri müdahaleye ilişkin, "Fransa Bulgaristan'dan bunu talep ederse, Suriye'de bir kara harekatına katılmaya tabi ki hazırız" diye konuştu. Fransa'dan henüz böyle talep gelmediğini ama olması durumunda değerlendirileceğini belirten Nençev, "Olanaklarımızın çerçevesinde cevap veririz" dedi.



Nençev, Bulgaristan'ın lojistik destek veya bilgi alış-verişi yoluyla katkı verebileceğini anlatarak, sığınmacı akışı konusunda bilgi sağlayabileceklerini sözlerine ekledi.