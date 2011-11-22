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Dünya

Suriye'ye müdahale etmeme nedenleri

Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Batılı ülkelerin Suriye'ye askeri müdahaleyi düşünmediğini söyledi.

22 Kasım 2011 02:00

T24 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Batılı ülkelerin Suriye'ye askeri müdahaleyi düşünmediğini söyledi.

Kuveyt'te bulunan Juppe, düzenlediği basın toplantısında, "Suriye'ye askeri müdahale niyetimiz yok. Bunun ilk nedeni, Suriye Ulusal Konseyi'nin barışçı hareket etmeye devam etmek istemesi, diğer neden Arap ülkelerinin müdahaleyi talep etmemesi" dedi. 

Suriye'ye müdahale etmeme nedenleri

Juppe, "BM Güvenlik Konseyi'nden askeri müdahale için karar çıkmasının Rusya'nın vetosuna takılabileceğinden zor olduğunu" belirtti

Juppe, "Fransa'nın, tüm meşruluğunu kaybeden Beşşar Esad rejimine yaptırımları artırarak, Arap ülkeleriyle eşgüdümlü biçimde hareket etmeye devam edeceğini" vurguladı.


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