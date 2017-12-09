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Ekonomi

Suriye’ye ihracat iki katına çıktı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)-  HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, daha önce ortalama günlük 350 TIR'ın ihracat malı götürdüğü Suriye'ye son günlerde 700 civarında TIR ile ihracat yapıldığını söyledi

09 Aralık 2017 14:15

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)-  HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, daha önce ortalama günlük 350 TIR\'ın ihracat malı götürdüğü Suriye\'ye son günlerde 700 civarında TIR ile ihracat yapıldığını söyledi.
İlçedeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye yapılan ihracatın arttığını belirten Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zaroğlu, \"Çeşitli gıda ve temizlik malzemesinin gittiği Suriye’ye yasağı kalkan demir ve çimentonun da eklenmesi ile birlikte Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda yoğun hareketlilik başladı. İdlib’de güvenli bölgenin sağlanmasından sonra Kasım ayı başında, daha önce ihracatı yasak olan  demir ve çimento serbest bırakıldı. Ülkemizden TIR’lara yüklenen demir ve çimentoların diğer ürünler gibi Suriye’ye ihracatı başladı. Daha önce günlük ortalama 350 TIR Suriye\'ye giderken şimdi sayı 700’e ulaştı\" dedi.

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