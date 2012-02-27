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Dünya

Suriye'ye göre krizin nedeni Erdoğan'ın 'Müslüman Kardeşler' ricası

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Mualim "Bizim Müslüman Kardeşler'e bakışımız farklı. Türk hükümeti ile ideolojik farklılığımız var" dedi...

27 Şubat 2012 20:28

 

T24 -  Suriye Dışişleri Bakanı Velid Mualim, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin kopuş nedenine değindi. Mulaim, "Başbakan Erdoğan'ın, Müslüman Kardeşler'e yönelik ricası ve Esad'ın "bireysel olarak gelip siyaset yapabilirler ancak parti olarak gelmelerine izin veremeyiz" açıklaması ilişkileri kopma noktasına getirdi" dedi. 
 
 

'Silahlı gruplar misafir ediliyor' 

 
Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, "Türkiye, silahlı grupları misafir ediyor. Sınırdan geçişlere izin veriyor. Bu bir komşuluk yaklaşımı değildir" dedi. Askeri müdahale olmadan insani koridor oluşturulamayacağını belirten Muallim, "Türkiye'nin Suriye'ye müdahale için neden bu kadar hevesli olduğunu çözebilmiş değiliz" ifadesini kullandı. 
 
 

'Davutoğlu demokrasi dersinden vazgeçsin' 

 
 
Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da demokrasi dersi vermekten vazgeçmesi gerektiğini belirtti. 
 
 

'PKK'detsek vermeyiz' 

 
 
PKK konusuna da değinen Muallim, "PKK'yı kesinlikle desteklemediklerini vurguladı. "Adana anlaşmasına bağlıyız. Türk halkının acı çekmesini istemiyoruz" dedi. Muallim, ilişkilerin düzelmesi konusunda hala umutlu olduğunu belirtti ama Türkiye'nin bu politikasıyla ilişkilerde bir gelecek görmediğini de sözlerine ekledi.  
 
 
 

'Türkitye sınırına tank sevk etmeyiz' 

 
 
 
ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise, Suriyeli muhalifleri silahlandırmanın şu an çok riskli olduğunu belirterek, "Türkiye, Lübnan ve Ürdün sınırlarına tankları sevk etmeyeceğiz" dedi.
 
Clinton, Amerikan CBS News programına verdiği özel demeçte, Humus gibi kentlerde sivillere yönelik saldırılardan ''derin üzüntü'' duyduğunu söyledi.
 
Tunus'taki Suriye'nin Dostları toplantısının başarılı olduğundan bahseden Clinton, bu toplantının dikkate değer olduğunu çünkü Arap Birliği ülkeleri dahil birçok ülkenin ''tek bir sesle konuştuğunu'' belirtti. 
 
 
 

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