Suriye'ye giden Türk arama- kurtarma uçağına ateş mi edildi?

Suriye'nin düşürülen Türk F4 uçağını arama kurtarma çalışmalarına katılan ikinci bir Türk uçağına da ateş açtığı iddia edildi.

Hürriyet Daily News’a konuşan Batılı diplomatik kaynaklar Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan kendilerine, “Bütün bilinenlerin dışında, arama-kurtarma operasyonu kapsamında bölgeye gönderilen bir başka Türk uçağına da ateş açıldığı bilgisi verildi” notunun iletildiğini söylediler.

Suriye güvenlik güçlerinin, düşürülen F4 Fantom uçağını ve kaybolan 2 pilotunu bulmak için bölgeye sevk edilen arama-kurtarma uçağına da ateş açtıkları, bunun üzerine uçağın Suriye hava sahasından hemen uzaklaşmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Bu bilgi, dün sabah saatlerinde Cuma günü yaşanan olaylarla ilgili bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Arap Birliği, Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkelerin büyükelçi ve askeri ataşelerine aktarıldı.

Hürriyet Daily News’a konuşan batılı diplomatik kaynaklar kendilerine, “Bütün bilinenlerin dışında, arama-kurtarma operasyonu kapsamında bölgeye gönderilen bir başka Türk uçağına da ateş açıldığı bilgisi verildi”ğini söylediler.

Yerel görgü kaynakları, cuma günü bölgede bir başka uçak daha gördüklerini, hızla Suriye tarafından Türkiye’ye uzaklaştığını kaydetmişlerdi.

Dışişleri doğrulamadı

Bu uçağın büyük olasılıkla, üzerine ateş açılan arama-kurtarma uçağı olabileceği belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise bu bilgiyi doğrulama noktasında olmadıklarını kaydettiler. Cuma günü yaşana toz-duman arasında, Türkiye ve Suriye yetkililerinin arama-kurtarma operasyonu konusunda da ciddi bir anlaşmazlık yaşadıkları ortaya çıktı.

Uçağın düşürülmesinin ardından diplomatik kanallar arasında kurulan temas sırasında, Suriye tarafının ortak bir operasyonu düzenlenmesi önerisini getirdiği ancak bazı koşullar öne sürdüğü öğrenildi. Bu koşulların, olayın Suriye hava sahasında gerçekleşmesi ve arama-kurtarma operasyonunun Suriye karasularında olması nedeniyle gerekli prosedürlerin tamamlanabilmesi için uçak enkazı ve bulunurlarsa pilotların Suriye tarafına teslim edilmesini içeriyordu. Türk tarafı bunu hemen reddederken Suriye’ye kendi arama-kurtarma operasyonunu gerçekleştireceğini ve ne pilotun ne de uçağın Suriye’ye bırakılmayacağının altını çizdi.

Suriye'den 5 kez ihlal

Büyükelçilere verilen sunumda bir ayrıntı daha yer aldı. Suriye uçaklarının son dönemde Türk hava sahasını 5 kez ihlal ettikleri ama bunların saldırgan bir davranış olarak değerlendirilmemesi nedeniyle mevcut angajman kuralları dışında bir eylemin gerçekleştirilmediği belirtildi. Ayrıca, Türkiye hem Avrupalı müttefikleri hem de diğer ülkelerden Suriye’nin saldırgan tavrını eleştiren ve Türkiye’ye dayanışma içinde bulunacaklarını belirten kamuya dönük açıklamalarda bulunmalarını da talep etti.

(Serkan Demirtaş-Hürriyet)