-Suriye'ye elektrik uyarısı ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili, ''Şu anda oraya elektrik veriyoruz, fakat bu seyir devam ederse bu kararı tekrar gözden geçirmek zorunda kalabiliriz'' dedi. Ümit Boyner başkanlığındaki Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu ve TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu heyeti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret kapsamında enerji sektörünün sorunlarının kamu ve özel sektör tarafından birlikte çözülmesinin temini amacı ile oluşturulan ''Enerji Sektörü Değerlendirme Platformu'' toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında soruları yanıtlayan Bakan Yıldız, Suriye ile gerginleşen ilişkilerin ardından, petrol arama çalışmaları kapsamında TPAO ile Suriye'nin petrol şirketinin 6 kuyuda yaptığı ortak arama çalışmalarının da durdurulduğunu bildirdi. Suriye'ye elektrik verilmesi işini de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a arz edeceklerini ve ondan sonra karar alacaklarını belirten Yıldız, şöyle konuştu: ''Bizim komşularımızla sıfır sorun politikamızda herhangi bir değişiklik yok. Fakat bunun istismar edilmesine, bunun özellikle tek taraflı bir gerginliğe dönüştürülmüş olmasına kayıtsız kalamayız. Hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Hele hele artık insanlık suçu haline gelebilecek bir yapıyı hiç tasvip edemeyiz. Orada işler iyi gitmiyor. Bugün itibariyle, yani salı günü itibariyle biz oraya elektrik veriyoruz. Fakat bu seyir devam ederse bu kararı tekrar gözden geçirmek zorunda kalabiliriz. Sektörümüzle alakalı bu gelişmeyi sayın başbakanımıza aktaracağım.'' Suriye'ye bugün itibariyle elektrik verildiğini vurgulayan Yıldız, ''Fakat önümüzdeki hafta ne olur bilemiyorum'' dedi. Bir basın mensubunun ''su verilmesi konusunda da bir karar alacak mısınız?'' şeklindeki sorusu üzerine Bakan Yıldız, ''Su bu ilişkinin istisnasıdır. Suyla ilgili bir kararımız yok'' dedi. -Depremzedelerin elektrik borcu ertelenecek- Van'da bulunan depremzedelerin elektrik borçlarının bir yıl ve faizsiz olarak erteleneceğini de bildiren Taner Yıldız, ''227 milyon lira civarında alacağımız var,bu rakam üzerinden değerlendiriliyor. Elektrik borcunun ötelenmesi cari borçlar için olacak'' dedi. Mevcut cari borçların bir yıl ötelenmesinin yanı sıra çadırkentlere verilen elektriğin de ücretlendirilmesinin söz konusu olmadığını kaydeden Yıldız, ''Biz çadırkentlere toplu sayaçlar koyduk. Buralardan alacaklar AFAD'dan fonlanacak'' dedi.