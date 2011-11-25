Suriye'ye ek süre verildi!

T24 - Arap Birliği uluslararası gözlemcilere izin verilmesi için Suriye'ye tanıdığı 24 saatlik sürenin bitmesine saatler kala, açıklama yaparak süreyi gün sonuna kadar uzattığını belirtti. Şam yönetimi ise, Arap Birliği'ni "yabancı müdahalenin aracı" haline gelmekle suçladı.



Arap Birliği'nden yapılan açıklamada, "Verdiğimiz süre doldu ancak Arap Birliği yine de kapıyı açık tutarak, Suriye'ye gün sonuna kadar zaman tanıyacak. Eğer Suriye'den olumlu bir cevap gelirse, reddetmeyeceğiz" denildi.





'Arap Birliği Batı'ya hizmet ediyor'



Suriye devlet haber ajansı SANA, 22 üyeli birliğin "yabancı müdahalenin aracı" haline geldiğini iddia ederek, Arap Birliği'nin bölgede sorun çıkarmak isteyen Batı'ya hizmet ettiğini savundu.





'Suriye sadece 40 gözlemci istiyor'



Arap Birliği, 500 gözlemcinin Suriye'ye giderek olayları yerinde görmelerini için bu ülkeyle bir protokol imzalamak istiyor. Şam yönetimi ise ancak 40 gözlemciyi kabul edebileceğini belirtti.



Arap Birliği, protokole imza atmaması halinde Suriye'ye sivil uçuşların yasaklanması ve Suriye Merkez Bankası ile ilişkilerin dondurulması gibi yaptırımlar uygulayacak.



Suriye'nin öneriyi kabul etmemesi durumunda Arap Birliği ekonomik ve sosyal konseyi yaptırımları görüşmek için cumartesi günü toplanacak, ardından pazar günü de dışişleri bakanları biraraya gelerek yeni bir yol haritası belirleyecek.





Davutoğlu da toplantıya katılacak



Kahire'de önümüzdeki pazar günü yapması beklenen Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katılması bekleniyor.





10 Suriye askeri hayatını kaybetti



Suriye yönetimi düzenlenen bir saldırıda aralarında 6 pilotun da bulunduğu 10 askerin öldürüldüğünü duyurdu. Saldırıdan yabancı güçler sorumlu tutuldu. Suriye ordusundan yapılan açıklamaya göre saldırı Humus ve Palmira arasındaki hava kuvvetleri üssüne düzenlendi.





'Yabancı güçlerin desteği var'



Saldırıda 6 pilot, bir teknik uzman ve üç personel öldürüldü. Suriye ordusu, saldırıdan silahlı bir terör örgütünü sorumlu tuttu ve saldırıyı düzenleyen kişilerin yabancı güçlerden destek gördüğünü iddia etti.



Yabancı güçlerin Suriye ordusunun mücadele kabiliyetini zayıflatmaya çalıştığını savundu. Saldırının Beşşar Esad yönetimine karşı düzenlenen gösterilerde yabancı parmağı olduğunu kanıtladığı iddia edildi.



Arap Birliği'nin Suriye'de şiddete son verilmesi ve uluslararası gözlemcilerin ülkeye giriş yapması yönünde çağrıları sürerken, Suriye'de şiddet devam ediyor. Esad yönetimi 6'sı pilot 10 Suriye askerinin öldürüldüğünü açıkladı.







