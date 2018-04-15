Suriye'ye düzenlenen hava harekâtı, borsa yatırımları için ne anlama geliyor?

ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan koalisyon güçlerinin Suriye'ye yönelik düzenlediği hava harekâtından sonra gözler borsaya çevrildi. Marketwatch'da yer alan makalaye göre, harekât sonrası yatırım açısından yapılacak en iyi şey, hiçbir şey yapmamak.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre makalede, bunun nedenleri şöyle açıklanıyor:

İlk olarak, saldırıya dair haberleri izledikten sonra hisse satışı yapmaya karar verdiyseniz, büyük bir olasıkla çok geç kaldınız. Pek çok yatırım firması satışlarda küçük bir hızlanmayı bile tespit edebilen yazılımlara sahip. Buna dayanarak hızlıca satışa geçebilirler. Bu mekanizma karşısında, şans elde etmek oldukça zor.

İkinci olarak, Ned Davis Araştırma şirketinin geçen yüzyılın jeopolitik krizlerini inceleyerek yaptığı analize göre, Borsanın kriz sonrası dönemleri "satın almak için fırsat"ı temsil ediyor. Araştırma şirketi, Borsanın kriz sonrası toplanmasının güçlü olduğunu, genel itibariyle 6 ay içerisinde piyasanın kriz başlamadan önceki seviyesinden daha yüksek bir noktaya eriştiğini aktardı.

Araştırmada ABD'de 2001'de meydana gelen terörizm saldırısıyla düşen Borsa ve 6 ay sonrasındaki verilere referans veriliyor. Öte yandan tüm bunlar, büyük oranda kar elde etmeye odaklanmış yatırımcılar için Suriye'deki gerilimin artmasına yönelik beklenti içinde olmak anlamına gelmemeli.

İngiliz ekonomist John Maynard Keynes'e göre, "en büyük fırtına okyanus yatışmadan önce yaşanır". Ancak savaşın olasılık dahilinde olduğu durumlarda, portföy performansı hakkında endişe duymak hem tatsız hem de değersiz bir şey.