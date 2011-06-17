-SURİYE'YE ASKERİ OPERASYON YOK BRÜKSEL (A.A) - 17.06.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, ittifakın Libya'da yaptığı gibi Suriye'ye askeri operasyon gerçekleştirmesinin sözkonusu olmadığını söyledi. İspanyol televizyonu TVE'ye konuşan Rasmussen, Suriye rejiminin protestoculara karşı "yüz kızartıcı" güç kullanımını kınayarak, Şam yönetimine halkının meşru taleplerine karşılık vermesi çağrısında bulundu. Rasmussen, Libya örneğinden farklı olarak Suriye'ye askeri operasyon konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yetkisi ve bölge ülkelerinin desteği bulunmadığına dikkat çekti.