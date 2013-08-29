Suriye'ye askeri müdahaleye Irak da karşı

Başbakan Maliki, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, Suriye'de sivillere yönelik kimyasal silah saldısırının sorumlularının ortaya çıkarılması için uluslararası toplumun ortak bir tavır alması gerektiğini vurguladı.

Maliki, Suriye'ye yönelik muhtemel bir saldırıya atıfla, "Bu savaşın, öncelikle Suriye'ye ardından bölgeye son olarak da tüm dünyaya olumsuz yansımaları olacak. Suriye'deki olaylar, gerilimin artmasına neden olarak bölgede en çok bizi etkiliyor" şeklinde konuştu.

Suriye'ye askeri operasyona şiddetle karşı olduğunu dile getiren Maliki, "Askeri seçenek, çıkmaz yola girmek anlamına gelir. Suriye'nin birliğinin parçalanması, ülkenin tahribi ve Suriyelilerin yeni trajediler yaşamasından başka bir sonuç doğurmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de siyasi çözümden yana olduklarını kaydeden Maliki, "Siyasi çözüm tek ve en iyi çözümdür" ifadesini kullandı.

Maliki, Irak'ta tüm illerde güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarılması konusunda yetkili makamlara talimat verdiğini de ifade etti.