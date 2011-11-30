-Suriye'ye "şiddeti durdur" çağrısı CİDDE (A.A) - 30.11.2011 - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edilen sonuç bildirgesinde, Suriye'deki şiddetin durdurulması istendi, yabancı ülkelerin diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırılar kınandı. Bildiriye göre, İcra Komitesi, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına karşı herhangi bir dış müdahaleye şiddetle karşı çıkarken, Suriye'deki olaylar ile ilgili de endişesini dile getirdi. Ayrıca ülkede kötüleşen durum ile ilgili üzüntülerin ifade edildiği bildiride Suriye yönetimine derhal kendi insanlarına karşı orantısız güç kullanımına son vermesi çağrısında bulunuldu, insan haklarına riayet etmesi, İİT'nin 10 yıllık hareket planına uyması istendi. Reform sözlerinin yerine getirilmesine de vurgu yapılan bildiride krizin çözümü için barışçıl diyaloglarda bulunulması gerektiği kaydedildi. Arap Birliğinin girişimleri olumlu karşılanırken bu girişimlere olumlu cevap verilmesi çağrısı yapıldı. Bu arada Suriye'ye insani durumun açıklığa kavuşturulması için olaylardan etkilenen bölgelere İslami ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının girişine izin verilmesi gerekliliği sonuç bildirgesinde yer aldı. Bildirgenin açıklanmasının ardından İİT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ve toplantıya başkanlık yapan Kazakistan Dışişleri Bakanı Jeryan Kazıhanov kısa süren bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Suriye'nin olaylardan etkilenen bölgelere, oluşturulması planlanan bir heyete Suriye'nin girişine izin verip vermeyeceği soruldu. İhsanoğlu, ''Bu bildirinin altına Suriye'de imza attı. Üzerlerine düşeni yapacaklarına inanıyorum'' dedi. Toplantıya, İcra Komitesi üyesi devletler, Dijibuti, Mısır, Kazakistan, Malezya, Suudi Arabistan, Senegal, Tacikistan ve İİT Genel Sekreterliği katılırken, Cezayir, Azerbaycan, Bahreyn, Bengladeş, Çad, Gine, Endonezya, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Kırgızistan, Lübnan, Libya, Moritanya, Fas, Nijerya, Filistin, Katar, Sudan, Suriye, Tunus, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan ve Yemen de hazır bulundu.