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Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad kasabası, El Kaide kontrolünde

Suriye sınırında 24 saattir devam eden çatışmalar nedeniyle Akçakale'de vatandaşlar sınıra yaklaşmamaları konusunda uyarılıyor

12 Ocak 2014 12:13

Suriye sınırından son 24 saattir yine çatışma sesleri yükseliyor. Tel Abyad'taki durum Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülüyor. İlçe halkı sınıra yaklaşmamaları konusunda uyarılıyor. Tel Abyad'ın büyük bölümü El Kaide bağlantılı örgütün eline geçti.

Suriye'nin Telabyad bölgesinde ağır silahların kullanıldığı çatışmalar, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülüyor. Suriyeli muhaliflerin silahlı gücü Özgür Suriye Ordusu ile El Kaide bağlantılı "Irak Şam İslam Devleti" örgütü mensupları arasında başlayan çatışma şiddetlendi. Tel Abyad ilçesinin büyük bölümünün "Irak Şam İslam Devleti" örgütünün kontrolüne geçtiği belirtiliyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ise halk tedirgin. Yakınlarından endişe duyan Suriyeliler sınır kapısına akın etti. Tel Abyad'taki çatışmalardan kaçan onlarca Suriyeli de sınırı aşarak Türkiye'ye sığındı. Sınır hattında güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Zırhlı araçlarla önlem alındı.

 

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