'Suriye'nin komşularına 7 milyar euro ödensin'



AP Başkanı Martin Schulz, Suriye'ye komşu Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e söz verilen yardımın yapılmasını istedi. Schulz, paranın önümüzdeki hafta içinde transfer edilmesini talep etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre, evini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin 6,5 milyonu ülke içinde kaçacak yer ararken, 2 milyon 600 bin kişi bölge ülkelerine sığındı. Türkiye'ye 2 milyon, Lübnan'a ise 1 milyon 200 bin dolayında Suriyeli sığındı.

'Sağa kayma Avrupa için bir tehdit'

AP Başkanı Martin Schulz, sığınmacı krizinde başta Macaristan olmak üzere bazı Avrupa ülkelerini yeterli dayanışma göstermemekle suçladı. Sağa kaymanın Avrupa açısından bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Schulz, "Avrupa Birliği insanlar, halklar ve devletlerle dayanışmak zorundadır" dedi.

AB liderlerinin çarşamba günü (23 Eylül) sığınmacı krizini görüşmek üzere acil bir zirve kapsamında bir araya gelmesi planlanıyor.