T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye'nin Gaziantep'teki Başkonsolosluğu boşaltıldı GAZİANTEP (A.A)

02 Ocak 2012 16:15

-Suriye'nin Gaziantep'teki Başkonsolosluğu boşaltıldı GAZİANTEP (A.A) - 02.01.2012 - Yaklaşık bir ay önce faaliyetlerini durdurma kararı alan Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu, bu kentteki binasını boşalttı. Aralık başında 5 gün kapalı kaldıktan sonra yeniden açılan ve 26 Aralık 2011 günü hizmetlerini tamamen durduran Başkonsolosluk, bugün hizmet binasında bulunan eşyaları toplatarak, binayı boşalttı. Kemal Köker Caddesi'nde bulunan konsolosluk binasının tabelaları söküldükten sonra toplanan eşyalar kamyonlara taşındı. Taşınma işlemleri devam ederken konsolosluk binasında bulunan Başkonsolos Muhammed Necdet Şehit, gazetecilerin röportaj talebini yardımcıları aracılığı ile geri çevirdi.  Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğunda bulunan eşyaların bir kısmının Ankara'daki Suriye Büyükelçiliğine, bir kısmının ise İstanbul'daki Başkonsolosluk binasına götürüleceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24