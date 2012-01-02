-Suriye'nin Gaziantep'teki Başkonsolosluğu boşaltıldı GAZİANTEP (A.A) - 02.01.2012 - Yaklaşık bir ay önce faaliyetlerini durdurma kararı alan Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu, bu kentteki binasını boşalttı. Aralık başında 5 gün kapalı kaldıktan sonra yeniden açılan ve 26 Aralık 2011 günü hizmetlerini tamamen durduran Başkonsolosluk, bugün hizmet binasında bulunan eşyaları toplatarak, binayı boşalttı. Kemal Köker Caddesi'nde bulunan konsolosluk binasının tabelaları söküldükten sonra toplanan eşyalar kamyonlara taşındı. Taşınma işlemleri devam ederken konsolosluk binasında bulunan Başkonsolos Muhammed Necdet Şehit, gazetecilerin röportaj talebini yardımcıları aracılığı ile geri çevirdi. Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğunda bulunan eşyaların bir kısmının Ankara'daki Suriye Büyükelçiliğine, bir kısmının ise İstanbul'daki Başkonsolosluk binasına götürüleceği bildirildi.