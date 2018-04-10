Suriye'nin BM Temsilcisi: Türkiye, teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ABD, Fransa, Türkiye ve Katar’ı teröristlere kimyasal silah sağlamakla suçladı.

BMGK’nın Suriye konulu oturumunda konuşan Caferi "Ceyşul İslam (İslam Ordusu), El Nusra (Fetih el Şam) ve bunların ilişiği onlarca grubun kimyasal silahının olmasından doğrudan Doha, Ankara, Washington ve Paris’i suçluyoruz. Bu ülkeleri, doğrudan saldırganlık koşullarının hazırlanması ve hükümetimizin otoritesini baltalamak için ülkemize karşı yürütülen kanlı politikanın başında olmakla suçluyoruz" dedi.

Caferi, Suriye’nin elinde hiç kimyasal silahı olmadığını da vurguladı.