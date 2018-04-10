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Dünya

Suriye'nin BM Temsilcisi: Türkiye, teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Caferi, ABD, Fransa, Türkiye ve Katar'ı teröristlere kimyasal silah sağlamakla suçladı

10 Nisan 2018 14:18

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ABD, Fransa, Türkiye ve Katar’ı teröristlere kimyasal silah sağlamakla suçladı.

BMGK’nın Suriye konulu oturumunda konuşan Caferi "Ceyşul İslam (İslam Ordusu), El Nusra (Fetih el Şam) ve bunların ilişiği onlarca grubun kimyasal silahının olmasından doğrudan Doha, Ankara, Washington ve Paris’i suçluyoruz. Bu ülkeleri, doğrudan saldırganlık koşullarının hazırlanması ve hükümetimizin otoritesini baltalamak için ülkemize karşı yürütülen kanlı politikanın başında olmakla suçluyoruz"  dedi.

Caferi, Suriye’nin elinde hiç kimyasal silahı olmadığını da vurguladı.

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