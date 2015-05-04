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Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'da intihar saldırısı

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi

04 Mayıs 2015 17:28

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, üzerindeki bombaları patlatan saldırganın Suriye ordusunun ikmalden sorumlu generali Muhammed Eid'i hedef aldığını duyurdu. Suriyeli güvenlik kaynakları ise saldırının hedefinde General Eid'in olduğu iddiasını reddetti.

Gözlemevi, saldırıda Eid ve iki korumasının yaralandığını, bir diğer korumanın da öldüğünü belirtti.

Saldırı, Suriye ordusunun mühimmat ve ikmal biriminin bulunduğu binanın yakınlarında gerçekleşti.

AFP haber ajansına konuşan görgü tanıkları, küçük bir motosikletin patlatıldığını ve ardından 15 dakika boyunca çatışma yaşandığını söyledi.

AFP'ye konuşan bir güvenlik yetkilisi, "Bir terörist grup, motosikleti Rukneddin mahallesine doğru sürdü ve güvenlik güçleriyle çatışmaya başladı" dedi.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre yetkili, "Kaçamayacaklarını anlayınca, içlerinden biri üzerindeki bomba yüklü kemeri infilak ettirdi" diye devam etti ve güvenlik güçlerinin diğer saldırganları öldürdüğünü kaydetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, General Eid'in yaralandığını ifade etti fakat Suriyeli güvenlik kaynakları bu haberi yalanladı.

Saldırının gerçekleştiği Şam'ın Rukneddin semtinde, Suriye'nin istihbarat birimi ve güvenlik birimine ait birçok bina bulunuyor.

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