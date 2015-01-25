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Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'a roket saldırısı

Zehran Alluş adlı grup, bugün Şam’ı vuracağını duyurmuştu

25 Ocak 2015 18:29

Suriye'nin başkenti Şam pazar günü roketlerle vuruldu. Şam'ın merkezine en az 20 roketin düştüğü, vurulan yerler arasında bir öğrenci yurdunun da olduğu belirtiliyor.

Suriye ’deki iç savaşta Başkent Şam bugün en büyük saldırılardan birine hedef oldu. Gazeteci Hediye Levent, Twitter hesabından, Şam’ın merkezine en az 20 roket düştüğünü duyurdu.

Vurulan yerler arasında bir fırın ile bir üniversite yurdunun da olduğu belirtiliyor.

Daha önceden Zehran Alluş (Ceysul İslam) adlı grup, bugün Şam’ı vuracağını duyurmuştu.

Gazeteci Hediye Levent, Suriye ordusunun da Duma ve Şam’ın doğusundaki bazı bölgeleri geceden bir aralıksız bombaladığını yazdı.

 

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