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Suriyeliye ait evde 40 bin paket sigara ele geçirildi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir evde yapılan aramada gümrük kaçağı 40 bin paket sigara ele geçirildi

20 Aralık 2017 11:31

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir evde yapılan aramada gümrük kaçağı 40 bin paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Suriyeli Omar B. gözaltına alndı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu ve Güneydoğu\'dan getirilen gümrük kaçağı sigaraların Konya\'ya piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler bir adresi 15 gün boyunca takibe aldı. Operasyon için harekete geçen ekipler merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallasi\'ndeki bir adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda poşetler içerisinde gizlenmiş gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 40 bin paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Suriyeli Omar B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Sigaraların piyasa değerinin 200 bin olduğu belirtildi.

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