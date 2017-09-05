Suriyeli'nin cinayet şüphelisi hemşerisi çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi Sümer Mahallesi\'nde, elleri ve ayakları bağlanmış şekilde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan Suriyeli 46 yaşındaki Abdulwahed Hendawi cinayetiyle ilgili Suriyeli 18 yaşındaki İ.A. gözaltına alındı.

Sümer Mahallesi\'nde geçen pazar günü 4 çocuk babası Abdulwahed Hendawi evinde elleri ve ayakları bağlı, karnından bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, öldürülen Hendawi\'nin Suriyeli arkadaşlarını takibe aldı. Cinayet şüphelisinin, Hendawi\'nin hemşerisi Suriyeli İ.A. olduğunu tespit eden Cinayet Bürosu ekipleri, dün şüpheliyi Sümer Mahallesi\'nde saklandığı evde gözaltına aldı.

Suçunu itiraf eden İ.A., öldürdüğü Hendawi ile aralarında borç- alacak yüzünden tartışma çıktığını, bu yüzden bıçakladığını, bıçakladıktan sonra direndiği için ellerini ve ayaklarını bağladığını söyledi. İ.A. ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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