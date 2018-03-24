Suriyelilerle ilgili doğru bilinen yanlışlar: Telefon faturalarını devlet mi ödeyecek, üniversiteye sınavsız mı giriyorlar?

Türkiye, Suriye’de 7 yıldır yaşanan çatışmalardan kaçan milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Sayıları 3 milyonu aşan mülteciler hakkında hem gazetelerde hem de sosyal medyada kimi doğru kimi yanlış birçok haber çıkıyor. Dünya genelinde yükselen ırkçılığın da etkisiyle, Türkiye’deki Suriyelilerle ilgili olumsuz haberler, halihazırda vatanlarından olan ve yeni bir ülkede kendilerine hayat kurmaya çalışan mültecilere yönelik ‘nefret suçu’ olarak dönüyor.

Mülteciler Derneği, bunun önüne geçmek için Türkiye’deki Suriyeli mültecilerle ilgili doğru bilinen yanlışları derledi. Liste şöyle:

Suriyelilerin telefon faturasını devlet ödeyecek

Suriyelilerin telefon parasının devlet tarafından ödeneceği iddiası uydurma bir haberden ibarettir. İlk kez Sözcü gazetesinde ortaya atılan iddia Göç İdaresinin açıklaması ile yalanlanmıştır. Göç İdaresi tarafından “ankesörlü telefonlarda” kullanılmak üzere dağıtılacak olan telefon kartları Türkiye’de yaşayan Suriyeliler için değil, Geri Gönderme Merkezlerinde sınırdışı edilmek üzere bekleyen yabancılar içindir. Amaç bu kişilerin kendi konsoloslukları ve ülke makamlarıyla belge temini için görüşmelerinin sağlanarak haklarında yapılan sınırdışı işlemlerinin hızlanmasını sağlamaktır. Bu projenin finansörü Avrupa Birliği üye ülkeleridir. Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

Suriyeliler devletten maaş alıyor

Sosyal medya başta olmak üzere bir çok basın ve yayın organlarında gündeme getirilen Suriyeliler Devletten Maaş Alıyor mu? konusunda toplumu yanıltıcı bilgiler paylaşılmaktadır. KIZILAYKART ile yapılan yardımlarda kartın üzerinde bulunan logolara dikkat etmemiz gerekiyor. Üzerinde Avrupa Birliği logosu bulunan projelerin finansmanı Avrupa Birliği Üye ülkeleri tarafından karşılanmaktadır. Suriyeliler Türk Hükumetinden kesinlikle maaş almamaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

Suriyeliler istediği üniversiteye sınavsız giriyor

Üniversite konusunda Suriyeli öğrenciler için hiç bir ayrımcılık yapılmamaktadır. Amerikan vatandaşı olan bir öğrenci Türkiye’de hangi haklara sahipse bir Suriyeli öğrenci de aynı haklara sahiptir. Türkiye’de üniversiteye gitmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler “Türkiye Bursları”, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı veya yatay geçiş şartlarını sağlamadan üniversiteye giremezler. Konuyla ilgili detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

Suriyeliler arabaları için vergi ödemiyor

Trafik şube veya bürolarına kayıtlı olan motorlu kara taşıtları motorlu taşıtlar vergisine (MTV) tabidir. Herkes gibi Suriyeliler de sahip oldukları araçları için MTV ödemekle, sigorta ve fenni muayene gibi işlemleri yaptırmakla yükümlüdürler. Suriyelilerin araçları için vergi ödememesi, sigorta yaptırmaması veya araç muayenesine gitmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vergiden muaf olan araçlar MTV kanununda belirtilmiştir. Bu araçlar il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar, elçilik ve konsolosluk memurlarına ait taşıtlar, sakatlık dereceleri %90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar, hurda halinde olan araçlar ile müflis bankaların iflas idarelerine ait taşıtlardır.

Seçimlerde Suriyeliler de oy kullanacak

Ülkemizde yapılan seçimlerde ve halk oylamalarında oy kullanabilmek için ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan biri seçimlerde asla oy kullanamaz. Hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanma hakkı yoktur.

TOKİ evleri Suriyelilere bedava verilecek

TOKİ’den ev sahibi olmanın ilk şartı T.C. vatandaşı olmaktır. Suriyeliler Türk vatandaşı olmadıkları için TOKİ’den ev satın alamazlar. TOKİ yabancılara ev satışı yapmamaktadır. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olayan biri parasını ödese bile TOKİ’den ev satın alamaz.

Suriyeliler devlet memuru olarak işe alınacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunununda 48. Maddesinde açıkça belirtildiği gibi devlet memuru olmanın ilk şartı Türk Vatandaşı olmaktır. Suriyeliler Türk vatandaşı değildirler. Suriyeliler Türkiye’de geçici koruma kapsamında yaşamaktadırlar. Yabancıların memur olma hakları yoktur.