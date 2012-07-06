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Suriyeli mültecilerin konteynerında yangın: 2 ölü 8 yaralı

Yangının tekel depolarında çıktığı belirtilirken depolarda bir süre öncesine kadar Suriyelilerin kaldığı öğrenildi

06 Temmuz 2012 18:41

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecilerinde kaldığı Hatay'daki konteyner kentte yangun çıktı. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaklaşık 2 saat süren yangın söndürüldü.

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecilerin Hatay'da kaldığı kampta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiyenin müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre; 2 kişi hayatını kaybetti. Alevler nedeniyle 8 kişi de ağır yaralandı.

Yangının çıktığı tekel depolarında bir süre öncesine kadar Suriyelilerin kaldığı öğrenildi.

Yangının her cuma günü namazın ardından yapılan Esad'a karşı toplu protestonun hemen ardından başlaması da dikkati çekti.

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