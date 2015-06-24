Suriyelilerin kaldığı çadır kentte yangın: 2 çocuk öldü

Kahramanmaraş'ta, 17 bin 479 Suriyeli sığınmacının barındığı çadır kentte elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, 2 ve 3 yaşlarındaki iki kız kardeş öldü. 6 çadırın da kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çadır kentteki 7 No'lu mahalledeki çadırların birinde öğleden sonra iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine çadır kente çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 6 çadır kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çadırda bulunan ve isimleri açıklanmayan 2 kız kardeş ise, sağlık görevlileri tarafından çadır kent içerisindeki sahra hastanesine götürüldü. Kız kardeşler burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Suriye uyruklu kızların cesetleri, otopsi için morga konulurken paniğe neden olan yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.