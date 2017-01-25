Suriyelilerin iltica statüsü talebi mahkemeden döndü

Almanya'da geçici koruma statüsüyle yaşayan Suriyeli sığınmacılar tam iltica hakkı için açtıkları davada sonuç alamadı. Düsseldorf İdare Mahkemesi, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Almanya'ya gelen sığınmacıların siyasi takibat altında olmadığını ve bu sebepten dolayı tam iltica statüsüne hakları olmadığına hükmetti.

"Siyasi takibat riski yok"

Mahkeme bu nedenle, Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) davalılara ülkelerindeki savaştan dolayı sadece geçici koruma sağlama kararının doğru olduğuna hükmetti. Çok sayıda Suriye vatandaşının yaptığı itiraz başvurusu böylece mahkemenin 17'nci Odası tarafından reddedildi. Mahkemenin kararında, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine döndüklerinde siyasi takibat altında olma riskleri bulunmadığı ve Suriye devletinin, vatandaşlarının savaş kargaşası içinde başka bir ülkeye iltica başvurusunda bulunmalarını muhalif bir tutum olarak değerlendireceğine dair somut bir bilgi bulunmadığı bildirildi. Kararda ayrıca, Suriye'de Kürt halkına mensup olmanın da genel anlamda bir siyasi takibat nedeni olmadığı ifade edildi.

Temyiz yolu açık

Hakimler, Suriye'den kaçan yaklaşık beş milyon Suriyeli'nin büyük bir kesiminin, ülkesini ‘rejim karşıtı fikirleri savunmak'tan dolayı terk etmediğinden yola çıkarak, kaçış sebeplerinin çoğunda savaş benzeri durumların rol oynadığını ve bu gibi durumlar için Alman yasalarının geçici koruma maddesini uygun gördüğünü bildirdi. Söz konusu karara karşı Münster'deki Yüksek İdare Mahkemesi'nde temyiz yolu açık bulunuyor.

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