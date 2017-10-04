Suriyelilerin bıçaklı kavgasında 1 ölü, 1 yaralı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)-ADANA\'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada birbirlerini bıçaklayan Suriyelilerden 29 yaşındaki Meşir Ellevad hayatını kaybetti, 32 yaşındaki Hüseyin El Alı yaralandı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Yalmanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Adana\'ya gelen Suriyeli Meşir Ellevad ile Hüseyin El Alı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirlerine bıçakla saldıran Suriyelilerden Meşir Ellevad başından, Hüseyin El Alı ise sırtından yaralandı. Alı yaralı halde kaçarken, Meşir Ellevad olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay geline gelen polis, yaralı saldırganın hastaneye gidebileceği ihtimali üzerinde bu yönde araştırma başlattı. Bu sırada Adana Şehir Hastanesi\'ne giden Hüseyin El Alı tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Alı\'nın, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Polis cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

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