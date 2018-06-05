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Suriyelilerin bayram için gidişi sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRKİYE'deki Suriyelilerin, Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gidişi sürüyor

05 Haziran 2018 13:16

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRKİYE\'deki Suriyelilerin, Ramazan Bayramı\'nı geçirmek üzere Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan ülkelerine gidişi sürüyor.
Türkiye\'nin farklı kentlerinde yaşayan ve Ramazan Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için online randevu alan Suriyeli sığınmacılar, Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'na geliyor. Sınır kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle Suriye tarafına götürülüyor. Bayramı ülkesinde geçirecek olan Suriyeliler, 26 Haziran\'dan itibaren yeniden Türkiye\'ye dönmeye başlayacak.

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