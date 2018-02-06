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Suriyelilerin barındığı Atme kampına roketli saldırı: 3 ölü, 15 yaralı (2)

TÜRK GAZETECİLER KAMPTA Hatay Valiliği, teröristlerin roketli saldırı düzenlediği Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye'de bulunan sivillerin yaşadığı Atme Kampı'na gazetecilerin geçişine izin verdi

06 Şubat 2018 22:40

TÜRK GAZETECİLER KAMPTA
Hatay Valiliği, teröristlerin roketli saldırı düzenlediği Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye\'de bulunan sivillerin yaşadığı Atme Kampı\'na gazetecilerin geçişine izin verdi. Kampta çekim yapan gazeteciler, roketin isabet ettiği çadır ile saldırıda zarar gören yerleri görüntüledi. Kampta kalan Suriyeliler, gazetecilere yaşadıkları korku ve endişeyi anlattı.
Suriye\'de 2011\'de başlayan iç çatışmalar sonrası kaçarak Türkiye sınırına gelenlerin İdlip\'e bağlı Atme Kasabası çevresinde oluşturduğu kampta ve çevresinde oluşan çadır alanlarında yaklaşık 700 bin sivil yaşıyor. Reyhanlı\'da sınırın hemen yanında başlayan kamp ve çevresi neredeyse bir kenti andırıyor. Terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ\'ın saldırılar düzenlediği kampta son 2 yılda, 50\'ye yakın sivil hayatını kaybetti.

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