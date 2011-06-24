-SURİYELİLERE YARDIM KAMPANYASI HATAY (A.A) - 24.06.2011 - Suriye'deki olaylar nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardımda bulunmak isteyenler için banka hesabı açıldı. Valilik Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşların, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Finans Market/Ankara Şubesi'nde açılan 00158007298932919 ve IBAN: TR500001500158007298932919 ve swift kodu: TVBATR2A olan hesaba katkıda bulunulabileceği bildirildi.