T24 LogoT24 Logo
Yaşam

SURİYELİLERE YARDIM KAMPANYASI HATAY (A.A)

24 Haziran 2011 17:25

-SURİYELİLERE YARDIM KAMPANYASI HATAY (A.A) - 24.06.2011 - Suriye'deki olaylar nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardımda bulunmak isteyenler için banka hesabı açıldı. Valilik Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşların, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Finans Market/Ankara Şubesi'nde açılan 00158007298932919 ve IBAN: TR500001500158007298932919 ve swift kodu: TVBATR2A olan hesaba katkıda bulunulabileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24