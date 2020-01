Suriyelilere ücretsiz yakacak izdihama sebep oldu

Elazığ'da yaşayan ve adının açıklanmasını istemeyen bir iş adamının yolladığı 120 ton odundan almak isteyen Suriyeliler, izdihama yol açtı. Suriyeliler'in kaldığı Hicret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan, her gün 5 ton odun dağıttıklarını belirtip, "Şu an Elazığ’da ne kadar Suriyeli varsa, odunu duydukları için hepsi buraya geliyor" dedi.

DHA'nın haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen hayırsever bir işadamının Hicret Mahallesi’nde yaşayan Suriyeliler’e verilmek üzere gönderdiği odunlar, Mahalle Muhtarı Murat Gülbasan aracılığıyla dağıtıldı. Suriyeli mülteciler, dağıtılan odunu almak isterken adeta birbirini ezdi.

Odun almaya gelen Suriyeli mültecilerden Velid Kurdi, 24 nüfusu olduğunu belirterek, "Allah muhtardan razı olsun, Muhtar olmasa rezil olmuşuz. Odun yok, yemek yok, para yok, hiçbir şey vermiyorlar. Bende 24 nüfus var. Bu odun yeter mi? Bize kömür verildi, odun verilmedi" dedi.Odunu alan Suriyeliler, odunların az olduğunu ancak bununla idare edeceklerini ifade ederek, bu güne kadar naylon poşet ve lastik yaktıklarını söyledi.

Hicret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan, adının açıklanmasını istemeyen hayırsever bir iş adamının her gün 5’er ton gönderdiğini belirterek, "Hayırsever bir iş adamı buraya her gün 5 ton odun gönderiyor. Bu gün basına da haber verilmiş. Burası her gün böyle, zaman zaman izdiham nedeniyle polis çağırıyoruz ve polis denetiminde dağıtıyoruz. Şu an Elazığ’da ne kadar Suriyeli varsa, odunu duydukları için hepsi buraya geliyor. Sabah saat 07.00’dan akşam saat 18.00’a kadar bizim evin önünde bekliyorlar. Odunun gelme saati belli olmadığı için, kömür almışlar, bunlar orda kömür yakmadıkları için hep odun istiyorlar" diye konuştu.