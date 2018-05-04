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Suriyelilere sahte belge düzenleyen şüpheliye tutuklama

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, Suriyeli mültecilere sahte kimlik ve ikametgah belgesi düzenlediği iddia edilen İ

04 Mayıs 2018 13:19

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, Suriyeli mültecilere sahte kimlik ve ikametgah belgesi düzenlediği iddia edilen İ.B. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Üç Suriyeli mültecinin İl Göç İdaresi\'ne sundukları ikametgah belgesinden şüphelenen görevliler, durumu polise bildirdi. Araştırma başlatan polis ekipleri, üç Suriyeli mülteciyi Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde kaldıkları evlerde gözaltına aldı. Gözaltına alınan mülteciler, emniyette verdiği ifadelerinde sahte olduğu ortaya çıkan ikametgah belgesini Kırkağaç ilçesinde yaşayan İ.B.\'den aldıklarını söyledi. Harekete geçen polis, İ.B.\'yi dün evinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan İ.B., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. İ.B.\'nin evinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız av tüfeği ile kurusıkı tabanca, çok sayıda sahte kimlik ve ikametgah belgesi, sahte belgelerin hazırlandığı sahte mühürlerin ele geçirildiği öğrenildi.

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