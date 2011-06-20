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Yaşam

SURİYELİLERE KIZILAY ARACILIĞIYLA YARDIM YAPILABİLECEK HATAY (A.A)

20 Haziran 2011 14:41

-SURİYELİLERE KIZILAY ARACILIĞIYLA YARDIM YAPILABİLECEK HATAY (A.A) - 20.06.2011 - Suriye'de yaşanan olaylar sonrasında insani gerekçelerle Türkiye'de geçici olarak misafir edilen Suriyelilere insani yardımda bulunmak isteyen hayırsever kişi, kurum ve kuruluşların yardımlarının Kızılay aracılığıyla yapabileceği bildirildi. Hatay Valiliği Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Suriyelilerin ülkede kaldıkları süre içerisinde insani şartlarda yaşayabilmeleri için gereken tüm önlemlerin alındığı ve hiçbir ayırım gözetmeksizin onlara sahip çıkıldığı belirtildi.  İnsani yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerin bu taleplerinin geri çevrilmeyeceği kaydedilen açıklamada, yapılacak yardımların tek bir noktadan kontrol edilerek, doğru nitelikteki malzemelerin ihtiyaç oranında Suriyelilere büyük özen içerisinde ulaştırılacağı kaydedildi. Açıklamada, bu faaliyetleri yürütmek üzere Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Koordinatörlüğünün Hatay'da kurulduğu bildirildi. Yardım ve bağışların Türk Kızılayı tarafından kabul edilerek dağıtılacağı vurgulanan açıklamada, yardımda bulunan kişi, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin gerek çadırkentlere gerekse sınırın sıfır noktasına alınmayacağının altı çizildi.

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