Suriyelilere bakışı değiştiren film: Misafir

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - BU yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin Suriyeli mültecileri anlatan yarışma filmlerinden \'Misafir\'in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu, \"3.5 yıl bu drama şahit olduğumu için utanç duyuyorum\" dedi. Film gösteriminin ardından birçok izleyici, Suriyelilere yönelik fikirlerinin değiştiğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin 54\'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde, Andaç Haznedaroğlu\'nun yönettiği \'Misafir\', ikinci kez sanatseverle buluştu. AKM Perge Salonu\'ndaki gösterimin ardından yönetmen Andaç Haznedaroğlu ile oyuncular Saba Mubarak, Yeşim Ceren Bozoğlu, katıldıkları söyleşide soruları yanıtladı.

Suriyeli mültecileri işleyen film için 3.5 yıl dönem dönem mültecilerin arasında yaşadığını belirten Haznedaroğlu, filmdeki hikayenin tamamen gerçeklerden yola çıkarak yazıldığını söyledi. Bir süre sınırda kaldığını belirten Haznedaroğlu, bu süreçte hayatının değiştiğini kaydetti. Filmin babasının ricası olduğunu anlatan Haznedaroğlu, \"Dünyanın ikinci büyük göçü yaşanıyor. Dünyanın bu göçe ve yaşananlara kayıtsız kalmaması için filmi yapmak istedim. Filmde sorumluluğu herkesin almasına yönelik bir gönderme yaptım. 3.5 yıl bu drama şahit olduğum için utanç duyuyorum\" dedi.

\'SURİYELİLERİN İÇİNDE 1 YIL YAŞADIM\'

Projeyi okuyan herkesin kendisine yardım etmek istediğini kaydeden Haznedaroğlu, \"Bizim bir derdimiz vardı, onu anlattık. Burada izlediğiniz her şeye şahit olarak yaşadım. Filme konu Suriyelilerin içinde bir yıl yaşadım ve benim yönetmen olduğumu bilmediler. 1 yıl sonra onlara rol teklif ettiğimde çok şaşırdılar. Onların içinde yaşayınca gerçek hikayeleri görüyorsunuz. Adresler bile gerçek\" diye konuştu.

\'TARAF TUTTUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM\'

Suriyeli mültecilerin yaşadıklarını görünce hayatta çok boş işlerle uğraştığını anladığını belirten Andaç Haznedaroğlu, \"Filmde, Türkiye\'de Suriyelilere yardım eden de karşı duran da var. Taraf tuttuğumu düşünmüyorum. Sadece Türkiye değil, birçok mülteciye farklı ülkelerde aynı şey yapılıyor. O çocukların sesi olmaya devam edeceğim. Umarım film iyi festivallere gider de bu insanların hayatlarını başka yerlere taşırız\" dedi.

FİLMİN YILDIZI SABA MUBARAK

Filmde Suriyeli genç bir kadını canlandıran Ürdünlü Saba Mubarak, Antalya\'da filme gelen tepkilerden çok etkilendiğini söyledi. Oyunculuğu bırakmayı düşündüğü dönemde bu film için teklif geldiğini belirten Mubarak, senaryoyu okuduktan sonra hemen kabul ettiğini aktardı. Mubarak, \"Filmden önce mülteciler konusunda dünyaya inancımı kaybetmiştim. Ama filmin senaryosunu okumaya başladıktan sonra içimde bir şey aydınlandı. Yönetmene mesaj attım. Menajerim karşı çıktı ama onu da atlattık. Film esnasında İstanbul\'da Suriyeli bir çocuğa gelecekte ne yapmak istediğini sordum. Suriye\'ye dönmek istediğini ve bombardımanda ölen annesinin saçlarını bulup uygun şekilde gömmek istediğini söyledi. Bu beni çok etkiledi\" diye konuştu.

SEYİRCİLER DUYGULANDI

Filmi izleyenler de duygulu anlar yaşadı. Bazı seyirciler film esnasında gözyaşlarına hakim olamadı. Film gösteriminin ardından birçok izleyici, Suriyelilere yönelik fikirlerinin değiştiğini söyledi.

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