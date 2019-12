-Suriyeliler korunmalı NEW YORK/ŞAM (A.A) - 27.08.2011 - BM, Suriye'deki sivillerin kendilerini tehdit altında hissettiğini ve acil olarak daha çok korunmaya ihtiyacı olduğunu bildirdi. Suriye'de rejim karşıtı gösterilere hükümetin sert müdahalesinin ardından bu ülkeyi ziyaret etmesine izin verilen ilk BM heyetinin bulgularını açıklayan BM sözcüsü Ferhan Hak, ülke genelinde insani kriz olmamasına rağmen, sivilleri aşırı güç kullanımına karşı acilen korumak gerektiğini belirtti. BM heyetinin 20-25 Ağustos günlerindeki insani misyonunu tamamladığını söyleyen Hak, Şam yönetimi BM heyetinin her yere girişine izin vermeyi taahhüt etmesine rağmen bu sözün kısmen tutulduğunu kaydetti. Hak, heyetin tam bağımsız bir değerlendirme yapamadığını, hükümet yetkililerinin sürekli mevcudiyetlerinin, heyetin durumun tam ve bağımsız değerlendirmesini yapmasını kısıtladığını ifade etti. Buna karşın konuşabilen kişilerin kendilerini aşırı sindirilmiş ve sürekli tehdit altında hissettiğini anlatan Hak, Suriye güvenlik güçlerine ''sivillere karşı aşırı güç kullanımından kaçınmaları'' çağrısını yineledi. Öte yandan BM Güvenlik Konseyi diplomatları, Rusya ve Çin'in, Esad, Esad ailesinin diğer üyeleri ve yakın çevresine yaptırım kararına karşı direndiğini belirtti. -Ölü sayısı 8'e yükseldi- Suriye'nin çeşitli kentlerinde cuma namazı sonrasında düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerde ölü sayısının 8'e yükseldiği bildirildi. El Cezire televizyonu, Şam'ın Duma bölgesi, Dera'ya bağlı Neva ilçesi ve Deyr Ez Zur kentinde düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin ateş açması sonucunda ölü sayısının 8'e çıktığını duyurdu. Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve daha çok Suriye'li Kürtlerin yaşadığı Kamışlı kentinden televizyon kanalına telefonla bağlanan bir Kürt aktivist, düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerden sonra ordu birliklerinin kentin her tarafını kuşattığını, protestoculara müdahale ettiğini, müdahale esnasında güvenlik güçlerinin göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını da söyledi. Daha önce ölü sayısı 5 olarak verilmişti.