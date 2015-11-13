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Dünya
Deutsche Welle

'Suriyeliler için milyarlarca euroya ihtiyaç var'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve İnsani İşler ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, Suriyeli sığınmacılara yardım için 2016 yılında da milyarlarca euroya ihtiyaç olacağını söyledi.

13 Kasım 2015 11:37

Berlin'de temaslarda bulunan BM İnsani İşler ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen
O'Brien, Alman haber ajansı dpa'nın
muhabirinin sorularını yanıtladı. Suriyelilere
yardım için bu yıl yaklaşık 7 milyar euro harcandığına dikkat çeken O'Brien,
önümüzdeki yıl da benzer bir tutara gerek olacağını tahmin ettiğini kaydetti. 

'Yardım vaadi yetmiyor'

BM İnsani İşler ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, para konusunda
Almanya'nın son derece güvenilir olduğunu söyledi. Haziran ayında bu göreve getirilen
O'Brien, "Vaat etmek ve söz vermek yetmiyor. Paranın elimize geçmesi önemli" dedi.  
Stephen O'Brien'a göre BM'ye acil durumlar
için yapılan para yardımının yüzde 80'i
siyasi nedenli krizlere, yüzde 20'si ise doğal felaketlerin sonuçlarıyla mücadeleye
harcanıyor.

4 milyon Suriyeli sığınmacı

Suriye savaşında yaşamını yitirenlerin sayısı 250 bini aşıyor. 4 milyondan fazla
Suriyeli kaçmak zorunda kaldı. Bunların büyük kısmını Türkiye, Ürdün ve Lübnan
ağırlıyor. Almanya da binlerce Suriyeli sığınmacının bulunduğu ülkeler arasında
yer
alıyor.

Londra'da donörler konferansı

Londra'da 2016 yılının şubat ayında Suriye için bir donörler konferansının yapılması
planlanıyor. Konferansa İngiltere ile birlikte Almanya ev sahipliği yapıyor. Önde gelen
sanayileşmiş ülkelerden oluşan Yediler Grubu'nun (G-7) dönem başkanlığını yapan
Almanya, New York'ta eylül ayında düzenlenen donörler konferansında 1,7 milyar
euro toplanmasını sağlamıştı.

Grandi atandı

Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne İtalyan diplomat
Filippo Grandi atandı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ni 2005 yılından bu yana
yürüten Portokizli António Guterres'in görev süresi bu yılın sonunda bitiyor. Adaylığı
BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon tarafından açıklanan Filippo Grandi'nin BM Genel
Kurulu'nca da onaylanması gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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