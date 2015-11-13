'Suriyeliler için milyarlarca euroya ihtiyaç var'

Berlin'de temaslarda bulunan BM İnsani İşler ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen

O'Brien, Alman haber ajansı dpa'nın

muhabirinin sorularını yanıtladı. Suriyelilere

yardım için bu yıl yaklaşık 7 milyar euro harcandığına dikkat çeken O'Brien,

önümüzdeki yıl da benzer bir tutara gerek olacağını tahmin ettiğini kaydetti.

'Yardım vaadi yetmiyor'

BM İnsani İşler ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, para konusunda

Almanya'nın son derece güvenilir olduğunu söyledi. Haziran ayında bu göreve getirilen

O'Brien, "Vaat etmek ve söz vermek yetmiyor. Paranın elimize geçmesi önemli" dedi.

Stephen O'Brien'a göre BM'ye acil durumlar

için yapılan para yardımının yüzde 80'i

siyasi nedenli krizlere, yüzde 20'si ise doğal felaketlerin sonuçlarıyla mücadeleye

harcanıyor.

4 milyon Suriyeli sığınmacı

Suriye savaşında yaşamını yitirenlerin sayısı 250 bini aşıyor. 4 milyondan fazla

Suriyeli kaçmak zorunda kaldı. Bunların büyük kısmını Türkiye, Ürdün ve Lübnan

ağırlıyor. Almanya da binlerce Suriyeli sığınmacının bulunduğu ülkeler arasında

yer

alıyor.

Londra'da donörler konferansı

Londra'da 2016 yılının şubat ayında Suriye için bir donörler konferansının yapılması

planlanıyor. Konferansa İngiltere ile birlikte Almanya ev sahipliği yapıyor. Önde gelen

sanayileşmiş ülkelerden oluşan Yediler Grubu'nun (G-7) dönem başkanlığını yapan

Almanya, New York'ta eylül ayında düzenlenen donörler konferansında 1,7 milyar

euro toplanmasını sağlamıştı.

Grandi atandı

Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne İtalyan diplomat

Filippo Grandi atandı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ni 2005 yılından bu yana

yürüten Portokizli António Guterres'in görev süresi bu yılın sonunda bitiyor. Adaylığı

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon tarafından açıklanan Filippo Grandi'nin BM Genel

Kurulu'nca da onaylanması gerekiyor.