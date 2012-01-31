-Suriyeliler için konteyner kent kuruluyor KİLİS (A.A) - 31.01.2012 - Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Hatay'a sığınan ve Reyhanlı, Altınözü ve Yayladağı ilçelerindeki çadır kentlerde barındırılan Suriyeliler için Kilis'in Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki Hac Konaklama Tesisleri'ne konteyner kent kuruluyor. TOKİ tarafından Hac Konaklama Tesisleri'ndeki 315 bin metrekarelik alana yapılacak konteyner kent için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Hatay'ın 3 ilçesindeki Türk Kızılayı tarafından kurulan çadır kentlerde barınan Suriyelilerin tamamı buraya taşınacak. Çalışmaları yerinde denetleyen Kilis Vali Yardımcısı Ahmet Karatepe, TOKİ tarafından bölgeye kurulacak 2 bin 400 konteyner için elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmasının sürdürüldüğünü bildirdi. Hava şartları nedeniyle çalışmalara geç başlandığını belirten Karatepe, 2 bin 400 konteynere yaklaşık 10 bin kişinin yerleştirilebileceğini vurguladı. Karatepe, ilk konteynerlerin yarından itibaren Kilis'e getirileceğini belirti. Bu arada, AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Öncüpınar Gümrük sahası hac konaklama tesislerine kurulacak olan konteyner kentin etrafı ihata duvarı ile çevriliyor. Konteyner kent 9 mahalleden oluşuyor. Bu alan içerisinde okul, sosyal donatılar, cami, sağlık ocağı,spor tesisleri ve bir sosyal markette bulunacak. Konteyner kentte en yüksek seviyede güvenlik sistemi kurulacak. Burada yaşayan insanların alış veriş yapmalarına da yarayacak kredi kartına benzer birer sosyal kart verilecek. Bu kartlarla bütün alış verişlerini yapabilecekler. Hatay'da yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak, burada yaşayanların dışarı çıkmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.