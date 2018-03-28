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Suriyeliler için danışma merkezi açıldı

"Sığınmacılar, 0 414 2141444 numaralı hattan sorunlarını iletebilecek"

28 Mart 2018 16:59

Türkiye'de en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, sığınmacıların sorunlarının çözümü için danışma merkezi açıldı.

Şanlıurfa Valiliği himayesinde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği finansmanıyla kentteki sığınmacıların yaşadığı sorunları bizzat ve telefonla iletebileceği merkezin açılışı dolayısıyla Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda tanıtım toplantısı düzenlendi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilci Yardımcısı Paolo Artini, Türkiye'ye sığınmacılara desteğinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin dünya çapında en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu vurgulayan Artini, "Suriyelilerin ulusal hizmetlere erişimi konusunda Türkiye oldukça başarılıdır" dedi.

Artini, merkez aracılığıyla sığınmacıların sorun ve taleplerinin kısa sürede çözümüne katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

"Talepler alınacak, çözüm süreci takip edilecek"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de sığınmacılar konusunda Türkiye'nin elinden geleni yaptığını, benzer desteği uluslararası kamuoyundan da beklediklerini söyledi.

Merkezin kurulumuna ilişkin 3 yıldır çalışma yapıldığını anlatan Erin, "0 414 2141444 numaralı hattan sığınmacılar sorunlarını iletebilecek. 08.00'den gece 22.00'ye kadar sığınmacılar sorunlarını anlatabilecek. Şu an 10 personelle hizmet verecek merkezin ihtiyaca göre çalışan sayısı da artırılabilecek. Talepler alınacak, sorunun çözüm anına kadar sürecin takibi yapılacak" diye konuştu.

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