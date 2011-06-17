-SURİYELİLER HATAY'DA ESAD'I PROTESTO ETTİ ALTINÖZÜ (A.A) - 17.06.2011 - Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve Kızılay tarafından Altınözü ilçesine bağlı Boynuyoğun köyündeki geçici çadırlara yerleştirilen Suriyeliler, Cuma namazının ardından, ülkelerinin yönetimini protesto etti. Çadırkentte toplanan grup, imam eşliğinde cuma namazı kıldı. Ardından çadırlar önünde bir ardaya gelen Suriyeliler, Arapça ve Türkçe ''Teşekkürler Türkiye'' yazılı pankartlar taşıdı. Çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu grup, ''Türk halkı ve Kızılaya teşekkür ediyoruz, halk yönetimin değişmesini istiyor. Suriye basını dünyaya yalan söylüyor. Suriye halkı artık demokrasi ve özgürlük istiyor, Cisr Eş Şuğur'da birileri terör estirdi ve bunu halka mal ettiler. Mücadelemiz ölene kadar sürecek'' gibi sloganlar attı. Ellerinde Suriye bayrakları da taşıyan grup, daha sonra dağıldı.