Suriyeliler bir Avrupa, bir Anadolu yakasında

Ülkelerinde yaşananlardan ötürü Türkiye'ye gelen ve sayıları 1 milyonu aşan Suriyeliler, ilginç bir uygulamayla karşılaşıyor.



Zabıta ekipleri tarafından Eminönü'nde yakalanan Suriyeliler vapurla Kadıköy'e gönderiliyor. Bu kez Kadıköy'de yakalanan sığınmacılar aynı şekilde Eminönü'ne geri gönderiliyor.

Hürriyet'in haberine göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve sayıları 1 milyonu geçen Suriyeli sığınmacılar zaman zaman farklı nedenlerle gündeme geliyor.



Ülkelerinde yaşadıkları zorluklardan kaçarak Türkiye’ye gelen ve sınırda kamplarda kalmak yerine büyük şehirlerde yaşamayı tercih eden Suriyeli sığınmacılar çeşitli zorluklarla karşılaşabiliyorlar.

Büyük şehirlerde sayıları hızla artan Suriyeliler farklı işlerde çalışarak ve kiraladıkları evlerde 3-4 aile kalarak hayatlarını sürdürüyor.

Ancak çoğu Suriyeli maddi imkansızlıklar nedeniyle büyük şehirlerde çok zor şartlarda yaşıyor. Park ve bahçelerde kalanlar ile dilencilik yaparak para kazanmaya çalkışan Suriyeliler zaman zaman şikayet konusu olabiliyor.

Vapura bindirdiler

İddiaya göre Eminönü’de dilencilik yapan ve Fatih Belediyesi’ne bağlı zabıtalar tarafından yakalanan Suriyeliler vapurla Kadıköy’e gönderildi.

Kadıköy’de bir süre dilenen Suriyeli sığınmacılar bu kez de Kadıköy Belediyesi’nin zabıtaları tarafından yine vapurla tekrar Eminönü’ne gönderildi.

Vapurlara ücretsiz bindiriliyorlar

Görgü tanıkları benzer görüntülerin gün içinde defalarca tekrarlandığını öne sürdü. Suriyelilerin vapurlara da ücretsiz olarak bindirilerek karşı kıyıya gönderildikleri iddia edildi.

Bir zabıta yetkilisi Suriyelilerin dilencilik yaptığını ve bazılarının halkı rahatsız ettiğini söylerken bu nedenle kendi bölgelerinden uzaklaştırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Tuzla’da sığınmacılar için bir kamp bulunduğunu söyleyen belediye yetkilisi “Ancak orada kalmıyorlar. Kalabalık yerlerde dilencilik yaparak para topluyorlar. Çoğu zaman da halkı rahatsız ettikleri için vapur iskelesine götürerek kendi bölgemizden uzaklaştırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadıkları için cezai işlem de uygulayamıyoruz” dedi.