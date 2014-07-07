T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Suriyeliler bir Avrupa, bir Anadolu yakasında

İstanbul'da dilencilik yaptıkları gerekçesiyle Suriyeliler, Fatih Belediyesi tarafından vapurla Kadıköy'e gönderiliyor, Kadıköy'de yakalananlar da Eminönü'ne gönderiliyor

07 Temmuz 2014 20:02

Ülkelerinde yaşananlardan ötürü Türkiye'ye gelen ve sayıları 1 milyonu aşan Suriyeliler, ilginç bir uygulamayla karşılaşıyor.

Zabıta ekipleri tarafından Eminönü'nde yakalanan Suriyeliler vapurla Kadıköy'e gönderiliyor. Bu kez Kadıköy'de yakalanan sığınmacılar aynı şekilde Eminönü'ne geri gönderiliyor.

Hürriyet'in haberine göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve sayıları 1 milyonu geçen Suriyeli sığınmacılar zaman zaman farklı nedenlerle gündeme geliyor.

Ülkelerinde yaşadıkları zorluklardan kaçarak Türkiye’ye gelen ve sınırda kamplarda kalmak yerine büyük şehirlerde yaşamayı tercih eden Suriyeli sığınmacılar çeşitli zorluklarla karşılaşabiliyorlar.

Büyük şehirlerde sayıları hızla artan Suriyeliler farklı işlerde çalışarak ve kiraladıkları evlerde 3-4 aile kalarak hayatlarını sürdürüyor.

Ancak çoğu Suriyeli maddi imkansızlıklar nedeniyle büyük şehirlerde çok zor şartlarda yaşıyor. Park ve bahçelerde kalanlar ile dilencilik yaparak para kazanmaya çalkışan Suriyeliler zaman zaman şikayet konusu olabiliyor.

 

Vapura bindirdiler

 

İddiaya göre Eminönü’de dilencilik yapan ve Fatih Belediyesi’ne bağlı  zabıtalar tarafından yakalanan Suriyeliler vapurla Kadıköy’e gönderildi.

Kadıköy’de bir süre dilenen Suriyeli sığınmacılar bu kez de Kadıköy Belediyesi’nin zabıtaları tarafından yine vapurla tekrar Eminönü’ne gönderildi.

 

Vapurlara ücretsiz bindiriliyorlar

 

Görgü tanıkları benzer görüntülerin gün içinde defalarca tekrarlandığını öne sürdü. Suriyelilerin vapurlara da ücretsiz olarak bindirilerek karşı kıyıya gönderildikleri iddia edildi.

Bir zabıta yetkilisi Suriyelilerin dilencilik yaptığını ve bazılarının halkı rahatsız ettiğini söylerken bu nedenle kendi bölgelerinden uzaklaştırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Tuzla’da sığınmacılar için bir kamp bulunduğunu söyleyen belediye yetkilisi “Ancak orada kalmıyorlar. Kalabalık yerlerde dilencilik yaparak para topluyorlar. Çoğu zaman da halkı rahatsız ettikleri için vapur iskelesine götürerek kendi bölgemizden uzaklaştırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadıkları için cezai işlem de uygulayamıyoruz” dedi.

ETİKETLER

suriyedilencivapur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24