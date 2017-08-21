Suriyeliler, bayram tatiline gidiyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- ÜLKELERİNDEKİ iç savaş nedeniyle geldikleri Hatay ve Türkiye\'nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyeliler, Kurban Bayram tatili için Reyhanlı İlçesi\'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı\'ndan çıkış yaparak ülkelerine gitmeye başladı.

Bugün saat 08.00\'de Cilvegözü Sınır Kapısı\'na gelen yaklaşık 2 bin Suriyeli geçtikleri gümrük sahasında polis kontrolünden sonra ülkelerine gitti. Bayram ziyaretine katılacak Suriyeliler\'in geçişlerini pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartı ile yapabileceği belirtildi. Suriyeli olmayanların bayram için çıkışına da izin verilmeyeceği vurgulandı. Bayramlaşma sonrası Türkiye\'ye dönüşlerin ise 31 Aralık\'a kadar yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Geçen Ramazan Bayramı\'nda Cilvegözü Sınır Kapısı\'ndan ülkesine giden 120 bin Suriyeliden 35 bini döndüğü açıklandı.



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