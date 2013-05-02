Suriyeliler Akçakale'de ateş açtı: 1 polis şehit, 12 yaralı var

Bir süredir sınırda Türkiye tarafına geçmeyi bekleyen Suriyeliler, Akçakale Sınır Kapısı'na gelerek isteklerini yineledi. Talebin reddedilmesi üzerine Suriyeliler, gümrük görevlilerine saldırdı.
Sınırda bulunan polis noktasını ateşe veren Suriyeliler, ardından güvenlik güçlerinin üzerine ateş açtı. Açılan ateş ve çıkan arbedede, 3'ü güvenlik görevlisi 12 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 1 polis memuru şehit oldu.
Gerginlik nedeniyle olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.
İtfaiye ekipleri de polis noktasındaki yangına müdahale etti.