T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriyeliler Akçakale'de ateş açtı: 1 polis şehit, 12 yaralı var

Suriyeliler, güvenlik güçlerinin üzerine ateş açtı. Açılan ateş ve çıkan arbedede, 3'ü güvenlik görevlisi 12 kişi yaralandı. 1polis şehit oldu

02 Mayıs 2013 19:21

Bir süredir sınırda Türkiye tarafına geçmeyi bekleyen Suriyeliler, Akçakale Sınır Kapısı'na gelerek isteklerini yineledi. Talebin reddedilmesi üzerine Suriyeliler, gümrük görevlilerine saldırdı.

Sınırda bulunan polis noktasını ateşe veren Suriyeliler, ardından güvenlik güçlerinin üzerine ateş açtı. Açılan ateş ve çıkan arbedede, 3'ü güvenlik görevlisi 12 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 1 polis memuru şehit oldu.

Gerginlik nedeniyle olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

İtfaiye ekipleri de polis noktasındaki yangına müdahale etti.

ETİKETLER

suriyeakçakaleateş açtıyaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24