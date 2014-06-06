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Suriyeli yolcu otobüse bomba bırakıp kayıplara karıştı!

Kahramanmaraş’tan İstanbul'a giden yolcu otobüsüne binen Suriye uyruklu bir kişinin çantasından el bombası ve mühimmat çıktı

06 Haziran 2014 11:37

Suriyeli bir kişi Kahramanmaraş’tan İstanbul’a giden yolcu otobüsüne binen Suriye uyruklu bir kişiKahramanmaraş-İstanbul seferini yapan şehirlerarası bir yolcu otobüsüne bindi. Otobüs Ankara yakınlarına gelince Suriyeli yolcu "rahatsızlandım, inmek istiyorum" diyerek otobüsü durdurdu. Valizle otobüse binen Suriyelinin eşyalarını almadan kaçması üzerine durum jandarmaya bildirildi. Jandarma, Suriyelinin bıraktığı çantada el bombası buldu. Durum, Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşıldı. Jandarma ve polis kayıplara karışan Suriyelinin peşinde.

Jandarma ve polisi alarma geçiren olay şöyle gelişti; Kahramanmaraş-İstanbul seferini yapan Elbistan Turizme yolcu otobüsünde Suriyeli olan bir yolcu, Çamlıdere yol ayrımında 'rahatsızlandım, inmek istemiyorum' diyerek otobüsten inip uzaklaşması yolcuların şüphelenmesine yol açtı. Otobüs yol kenarına park edildi. Durum hemen jandarmaya bildirildi. Bu sırada yolcular da otobüsten uzaklaşarak jandarmanın gelmesini bekledi. Olay yerine gelen jandarma çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra çantada incelemeler yaptı. Yapılan incelemeler sonrasında bulunan çantadan el bombası çıktı.

 

İller uyarıldı

 

Jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Durum bilgisi Jandarma İl Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile hemen paylaşıldı. Jandarma ve polis Suriyelinin bulunması için çevre illere uyarı yazısı gönderdi. Suriyelinin intihar bombacısı olup olmadığı ya da mühimmatlarla bağlantısı araştırılıyor.
 

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