'Suriyeli yarbay PKK'lılarla takas edildi'

T24 - Suriye muhalefeti, Türkiye'nin, ülkede muhalefet hareketin en tanınmış isimlerinden birini Şam yönetimine iade ettiğini öne sürdü. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili iddiaları yalanladı.



Yarbay Hüseyin el Harmuş, Esad yönetimine başkaldıran ilk yüksek rütbeli subaydı.



Guardian gazetesinde yer alan bir habere göre Harmuş, Haziran ayındaki Cizr el Şuğur katliamı sırasında bazı subaylarla birlikte Türkiye'deki mülteci kampına sığınmıştı.



Ancak iki hafta önce ortadan kayboldu ve daha sonra Suriye'de tutuklandı.



Gazeteye göre insan hakları örgütü Avaaz'ın temsilcisi Visam Tarif, Harmuş'un teslimi için Esad yönetimiyle pazarlık yapıldığını öne sürdü.



Visam Tarif, Harmuş'un dokuz PKK'lı karşılığında Suriye'ye teslim edildiği yolunda duyumlar aldıklarını söyledi.



Temsilci bu bilgiyi kendilerine Kürtlerin verdiğini anlattı.



Suriye devlet televizyonu dün gece Yarbay Hüseyin el Harmuş'un "itiraflarını" yayınladı.



Harmuş geçmişte komutanlarının kendisine göstericilere ateş açma emri verdiğini ve bu yüzden muhalefet saflarına geçtiğini söylemiş, başka subaylara da harekete katılma çağrısı yapmıştı.



Harmuş dün gece yayımlanan mülakatta bu sözlerini geri aldı.



Suriyeli subay, muhalefet saflarına geçtikten kısa süre sonra aralarında Müslüman Kardeşler, eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Abdülhalim Haddam ve Esad'ın amcası Rıfat'ın da bulunduğu lider ve grupların kendisiyle temasa geçerek mali yardım önerdiğini söyledi.



Harmuş "Bu sözlerin hepsi boş çıktı" diye konuştu ve üç ay sonra teması kestiklerini belirtti.



Hüseyin el Harmuş ayrıca Müslüman Kardeşler'in kendisine Hama ve Humus kentleri, Edlib bölgesi ve Lazkiye'deki silahlı gruplara gizlice silah yolladıklarını söylediğini aktardı.





Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama



Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Harmuş hakkındaki pazarlık iddialarını yalanladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada bu iddiaların Suriye kaynaklı dezenformasyon faaliyetlerinin parçası olduğunu belirtildi.



Açıklamada "Sığınma amacıyla gelen herhangi bir kişinin Türkiye tarafından geri çevrilmesi insani ve vicdani mülahazalarla, ayrıca, uluslararası hukuk ve yükümlülüklerimiz açısından mümkün olamaz." denildi ve şöyle devam edildi.



"Türkiye'nin, mevcut koşullarda hiçbir Suriye vatandaşını arzusu hilafına Suriye'ye veya bir başka ülkeye geri göndermesi, iade etmesi söz konusu değildir.''



''Bu kapsamda, son günlerde Suriye vatandaşı Hüseyin Harmuş isimli kişi ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaların asılsız olduğu özellikle vurgulanmalıdır."



Bakanlığın verilerine göre isyan sırasında Türkiye'ye toplam 18.199 Suriye vatandaşı giriş yaptı, bunlardan 10.646'sı geri döndü.



Halen Hatay'da kurulan altı kampta 7.553 Suriyeli sığınmacı var.







