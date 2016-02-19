Suriyeli silahlı muhalifler için Türkiye içinden koridor mu açıldı?

*Mahmut Hamsici

2 Bin Suriyeli silahlı muhalifin son bir hafta içinde Suriye'den Türkiye'ye girip sonra başka bir noktadan Türkiye sınırını geçtiği iddia edildi. Reuters haber ajansı, bu kişilerin Halep'in Azez kasabasına gittiğini duyurdu. Suriye ordusunun Halep'in kuzeyindeki operasyonları ise sürüyor. En önemli bileşeni YPG olan Demokratik Suriye Güçleri de Azez çevresindeki operasyonlarını sürdürüyor. Silahlı muhalifler açısından Azez'in dışarıdaki tek bağlantısı olarak Türkiye sınırı kaldı.

“Türk güvenlik güçleri eşlik etti” iddiası

Reuters, kaynaklarının, Türk güvenlik güçlerinin, silahları ve araçları bulunan muhaliflere birkaç gece süresince, sınır boyunca eşlik ettiğini söylediğini belirtti.

Yeni Şafak gazetesi de özel haberinde, 500 silahlı muhalifin 13 Şubat'ta Türkiye üzerinden, Türkiye'nin onayı ve gözetimiyle Azez'e yollandığını bildirdi. Yeni Şafak'ın haberinde, "Yol güvenliğinin üst düzeyde tutulduğu sevkiyatta savaşçıların kullandığı silahlar da İdlib'den Azez'e götürüldü" ifadesi yer aldı.

Gazete, olayı, 2014'teki Kobani saldırıları döneminde Peşmerge güçlerinin Türkiye üzerinden Kobani'ye geçişine benzetti.

Levant Cephesi'nden (Şam Cephesi) adını Ebu İssa olarak veren bir komutan Reuters'a şunları söyledi:

"Hafif silahlardan ağır silahlara, füzelere ve tanklarımıza kadar her şeyi taşımamıza izin verildi. Bir sınır kapısından diğerine süren dört saatlik kara yolculuğunda sıkı güvenlik var."

“İdlib'ten Hatay'a, Hatay'dan Kilis'e, Kilis'ten Azez'e”

Ebu İssa, bu gruplar içinde Nusra Cephesi veya diğer Cihatçı grupların olmadığını söyledi. Reuters, bir Türk güvenlik kaynağının geçişi doğruladığını, sayınınsa 400-500 civarında olduğunu söylediğini belirtti. İngiltere merkezli, muhalif, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de bu geçişi teyit ettiğini açıkladı.

Afrin Kantonu Savunma Bakanı Ebdo Cilo BBC Türkçe'ye, "Perşembe günü saat 16:00 civarında 500'ü aşkın Nusra Cephesi militanının silahları ve arabalarıyla Türkiye sınırından Azez'e geçtiğini" söyledi.

“Silahları ve araçlarıyla geçtiler”

BBC Türkçe'ye konuşan bir başka isim olan SOHR Müdürü Rami Abdurrahman, bu grupların hangi hatta hareket ettiği sorusuna cevaben şunları söyledi:

"Perşembe günü 500'den fazla kişi Halep'e gitmek üzere İdlib'ten çıkıp Hatay'a geçti. Türkiye sınırı boyunca yol alıp Kilis'e geldiler. Kilis'in Suriye tarafındaki Bab El Selam sınır kapısını geçtiler."

Yeni Şafak'ın haberinde de "Sevkiyatta, İdlib - Bab el Hava - Öncüpınar - Bab el Selam - Azez rotası kullanıldı" ifadesi yer alıyor.

Abdurrahman, geçtiğimiz günlerde 300 ile 500 kişilik bir grubun daha bu hattı kullandığını, bunun sıra dışı bir durum olduğunu, bunun devamını beklediğini söyledi.

Bu bilgiyi nasıl teyit ettiğini sorduğumuz Abdurrahman, kaynaklarının hareketliliği gözle gördüğünü belirtti.

Bununla birlikte Abdurrahman, ellerinde bir görüntü olmadığını, buna izin verilmediğini söyledi.

Reuters'ın haberinde konuşan komutanın verdiği tank bilgisinin doğru olmadığını belirten Abdurrahman, muhaliflerin silahlarının olduğu bilgisininse doğru olduğunu öne sürdü.

“YPG'yle savaşmaya gidiyorlar”

"Abdurrahman bu kişiler hangi gruplara ait?" sorusuna "Feylak El-Şam ve Ahrar'uş Şam" yanıtını verdi.

Abdurrahman bu grupların YPG ile savaşmaya gittiklerini söyledi.

Suriye'deki çatışma sürecinin başından bu yana sahadaki grupların, özellikle Cihatçı grupların eylemliliklerini takip eden, ABD merkezli düşünce kuruluşu Middle East Forum'da görev yapan İngiliz araştırmacı Aymenn Jawad Al-Tamimi, Bab El Selam sınır kapısından geçişler olduğunu ancak rakamların abartılı olduğunu söylüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Al-Tamimi gerçekte 2000'den çok daha az sayıda silahlı muhalifin geçiş yaptığını belirtiyor.

Feylak'uş Şam ve Ahrar'uş Şam kimdir?

Geçiş yaptığı iddia edilen Feylak'uş Şam ve Ahrar'uş Şam'ın Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduğu biliniyor.

Cihatçı bir grup olan Ahrar'uş Şam, Suriye'de sahadaki en güçlü örgütlerden. İdlib merkezli örgütün son dönemde uluslararası planda ilişki geliştirmek arayışında olduğu görülüyor.

Feylak'uş Şam'ın ise Suriye'nin Müslüman Kardeşler örgütüyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Yeni bir strateji ihtimali

Aymenn Jawad Al-Tamimi örgütle ilgili şunları söylüyor:

"Feylak'uş Şam, önce 2014'te İdlib, Hama ve Humus'taki tugayların ittifakı olarak doğdu. Bunların çoğu daha önce doğrudan Müslüman Kardeşler'e bağlıydı. Hâlâ Feylak'uş Şam ile Müslüman Kardeşler arasında bağlantılar var."

"Feylak'uş Şam güney Halep'te rejime, kuzey Halep'te IŞİD'e karşı savaşa aktif olarak katıldı. Türkiye'nin desteklediği ve Türkiye'nin IŞİD'i Halep kırsalına atmayı umduğu Mare Operasyon Odası projesinde de yer aldı."

Afrin Kantonu Savunma Bakanı Ebdo Cilo'nun, militanlarının geçtiğini söylediği Nusra Cephesi ise El Kaide'nin Suriye'deki kolu.

Türkiye henüz, bu haberler ve iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak bu bilgilerin teyit edilmesiyle, Türkiye'nin, Halep'in kuzeyinde yaşananlar karşısında, silahlı muhaliflere desteği, Türkiye içinden geçen bir koridor üzerinden de süreklileştirmesi gündeme gelebilir gibi görünüyor.

*Bu yazı BBC Türkçe'de yayımlanmıştır